Esami riparazione, date e scadenze recupero debito scolastico 2018

Purtroppo le vacanze sono agli sgoccioli e il conto alla rovescia è dunque iniziato: un paio di settimane e tutti gli studenti d’Italia saranno di nuovo tra i banchi di scuola. Un nuovo anno scolastico sta per iniziare, tra eccitazione e dispiacere per la fine dell’estate, gli studenti si stanno preparando, chi più, chi meno, al grande ritorno.

Il dispiacere è nell’aria, ma i ragazzi in assoluto più colpiti da questa tristezza sono i rimandati a settembre. Anche se, per molti di loro, il rientro sta già avvenendo in questi giorni. Infatti per loro la campanella suonerà prima con il recupero del loro debito formativo.

Ma scopriamo insieme quando avverranno questi esami di recupero.

Gli esami di recupero del debito scolastico 2018

Non c’è un vero calendario per questi esami; infatti le date. Ma il periodo in cui si svolgono è proprio questo, come stabilito dal decreto 80 del 3 ottobre 2007 (ministro Fioroni) del MIUR, questi esami di recupero del debito scolastico devono essere completati. Ecco cosa recita l'articolo 6:

"Di norma entro il 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento, salvo particolari esigenze organizzative delle istituzioni scolastiche, e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, il Consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, procede alla verifica dei risultati conseguiti e alla formulazione del giudizio definitivo che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione dell’alunno alla frequenza della classe successiva."

Insomma, questa settimana la maggior parte delle scuole terranno gli esami di riparazione, ma ciò non toglie che molti studenti siano stati chiamati sui banchi già in precedenza. E' possibile anche che, come stabilito dalla normativa, alcune scuole "ritardatarie" - che non sono riuscite a fissarli prima - possano arrivare a organizzarli i primi di settembre, purché tutte le procedure e gli scrutini finali siano completati prima dell’inizio delle lezioni.

