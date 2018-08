Recupero debito scolastico: la normativa MIUR

Come funziona la sospensione in giudizio quando ci si trova a carico un debito scolastico? Ecco tutto quello che c'è da sapere in merito secondo il MIUR: chi prepara e corregge le prove, quando vanno svolte e cosa comporta il superarle o meno.

Ladi uno studente avviene dopo loquando, secondo alcuni criteri prestabiliti, il consiglio di classe constata che il soggetto non ha ottenuto la sufficienza in una o più materie. Non esiste, in questo senso, un numero predefinito di insufficienze perché scatti la sospensione del giudizio o la non promozione, poiché è il collegio dei docenti a determinare i criteri da seguire nello scrutinio finale.Subito dopo le operazioni di scrutinio la scuola è tenuta aalle famiglie la decisione presa dal Consiglio di classe, informando i genitori delle specifichee, insieme agli altri voti, anche quelli non sufficienti. Contestualmente, la scuola comunica anche qualisono previsti al fine di recuperare i debiti formativi (studio personale svolto autonomamente o frequenza di),Qualora lo studente dovesse recuperare il debito formativo di una materia non presente nel piano di studi dell'anno successivo, sarà il Consiglio a decidere se dovrà sottoporsi alle verifiche per il recupero del debito.Le prove per l’accertamento sono disposte dalnelle iniziative di recupero. Questo docente, membro del Consiglio di classe, può coincidere o non coincidere col docente che ha tenuto il. Nell'eventualità che i docenti non corrispondano, è necessario che i due siprima di disporre la prova.Durante lo svolgimento della prova di riparazione è presente il docente della disciplina della prova, assistito da professori del medesimo consiglio di classe.Sono le istituzioni scolastiche che individuano iper il recupero dei debiti scolastici in riferimento ai percorsi dei singoli alunni. Una volta portate a termine le prove degli esami di riparazione e verificato il recupero delle carenze formative, il Consiglio di classe si riunisce in sede di, procedendo con la verifica dei risultati conseguiti e con la riformulazione del giudizio finale.Una volta stabilito un giudizio finale positivo non si è solamente ammessi alla classe successiva, si ottiene anche l'nella misura prevista dalla tabella A allegata al DM 42 del 22 maggio 2007. Il recupero deve essere effettuato obbligatoriamente entro e non oltre l'inizio delle lezioni del successivo anno scolastico.Lo studente che non recuperi i debiti formativi in seguito ai corsi di recupero sarà oggetto di una valutazione complessiva da parte del Consiglio di classe che, se dovesse avere esito positivo, prmetterà comunque allo studente di essere ammesso al successivo anno scolastico.I riferimenti normativi per i debiti formativi e la sospensione in giudizio sono:Qui trovate poi alcune FAQ del ministero sull'accertamento del recupero dei debiti scolastici: