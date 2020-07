Didattica a distanza, in arrivo nuove linee guida: come potrebbe cambiare da settembre

Didattica a distanza, le ultime novità

Didattica a distanza, sarà di supporto a quella in presenza

Didattica a distanza, gli obiettivi da perseguire

Il, giorno in cui molti studenti torneranno in classe, si avvicina e ilè all'opera per farsi trovare pronto anche in caso di nuovo. Sono in arrivo quindi le linee guida per la. Vediamo quali sono le novità più interessanti.Guarda anche:Su ‘La Repubblica’ sono state pubblicate alcune anticipazioni della bozza delle tanto attese linee guida che mercoledì sono state sottoposte ai sindacati.Su quanto circolato oggi sui giornali, però, il Ministero dell'Istruzione ha precisato che per quanto riguardae la formazione di due gruppi per classe, quelle pubblicate non si possono considerare informazioni valide. Secondo il MI, infatti, ciò che è apparso su alcuni organi d’informazione non appartiene allaal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione per il necessario parere.La didattica a distanza, così come l'abbiamo intesa durante il lungo lockdown,. La ministra dell'Istruzione, su questo, è stata chiara: "Ricordo inoltre che la didattica digitale potrà essere integrata con quella in presenza solo ed esclusivamente per le scuole secondarie di secondo grado. Quindi per gli studenti dai 14 anni in su". Da sottolineare, comunque, che la Dad ha salvato l'anno scolastico e ha permesso di concluderlo nel modo più ordinato possibile. Docenti e studenti, però, vogliono tornare in classe e in piena sicurezza. I tecnici ministeriali sono all'opera da diverse settimane per chiudere le linee guida per il ritorno in classe e permetterlo di farlo in sicurezza già dai primi di settembre.Aie ai vari consigli di classe sarà affidato il compito dila didattica individuando i contenuti essenziali delle discipline, al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento.sarà posta anche agli alunni più fragili: per loro in accordo con le famiglie si potranno attivare percorsi di istruzione domiciliare appositamente progettati e condivisi con le competenti strutture locali., assicuri un agevole svolgimento dell’attività sincrona anche, possibilmente, attraverso l'oscuramento dell'ambiente circostante e risulti fruibile, qualsiasi sia il tipo di device (smartphone, tablet, PC) o sistema operativo a disposizione. Per registrare la presenza degli alunni a lezione, si utilizzerà il registro elettronico, così come per le comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri.