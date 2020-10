Bocciato, inganna i genitori creando una mail falsa della scuola: assolto

Quindicenne genovese falsifica la mail dell’istituto: denunciato

Assolto il quindicenne che ha fatto credere ai genitori di essere stato promosso

Quindicennescolastico per comunicare ai propri genitori la sua. Tutto ciò è successo ail giovane abita con la famiglia, e andava a scuola nell’istituto in questione. Ma alla preside dell’istituto la faccenda non è piaciuta affatto e: il verdetto è arrivato proprio poche ore fa, scopriamo cosa è stato stabilito.Il giovane sotto inchiestainviando unTuttavia il quadro reale dello studente era ben diverso:. “Il piano del mio assistito – spiega il legale dell’alunno al IlFattoQuotidiano.it – è crollato quando la scuola ha convocato la famiglia”. A quel punto i genitori sono rimasti senza parole, hannovenendo così a scoprire che si era trattato diScoperta quindi la truffa svolta dal quindicenne,ha deciso di procedere tramite vie legali perTuttavia un ulteriore colpo di scena è sorto nelle scorse ore, quando finalmente è stato reso noto il verdetto del giudice:. Infatti la Procura del tribunale dei minori del capoluogo ligure ha comunque ritenuto”, assolvendo così il ragazzo da tutte le accuse. “Di fronte anche alla mia sollecitazione e al fatto che si trattava di un caso isolato – precisa l’avvocato del ragazzo – il giudice ha considerato irrilevanti i fatti denunciati dalla preside e ha così salvato il ragazzo da una condanna. Per il mio assistito è stata una lezione di vita. Ha capito l’errore compiuto. Oggi ha cambiato scuola e sta impegnandosi nello studio e anche in un’attività sportiva”.