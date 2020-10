Covid a scuola, contagiati quasi 1500 studenti

Contagi in salita nelle scuole: le parole della Ministra Azzolina

Arcuri: mascherine e gel in tutte le scuole

A due settimane dall’inizio delle scuoleper fareInfatti nonostante le regole approvate dal Ministero dell’Istruzione su suggerimento del Comitato Tecnico Scientifico per il protocollo da seguire nelle scuole, ovvero sull’uso delle mascherine durante le lezioni, del distanziamento sociale, del disinfettante per le mani,Scopriamone qualcosa in più.Dall’incontro tra il Ministero dell’Istruzione e l’Iss sono stati resi noti dei dati sulle percentuali del contagio nelle scuole. Il quadro dunque descritto dalla Ministra Azzolina al termine della riunione dice cheMentreche risulta contagiato è pari. Dati che quindi non allarmano il Ministero dell’Istruzione, che comunque nella serata di ieriOltre alla Ministra Azzolina, anche il commissario straordinario per l'emergenza,garantendo che le forniture di dispositivi di protezione nelle scuolee a soddisfare. Infatti, secondo Arcuri, le scorte a disposizione, acquisite nei mesi scorsi, in preparazione di un possibile aumento delle esigenze, sonoE quindi, come riportato dal Sole24Ore , prosegue senza sosta la distribuzione di circa, che continuano ad essere settimanalmente riforniti anche di gel igienizzante.