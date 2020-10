DaD alle superiori, tutti a casa alle 22, chiusura palestre: dal Governo nuove regole anti-covid?

Nuove regole anti-covid in arrivo?

Nuove restrizioni contro il Covid-19: coprifuoco alle 22 e a rischio apertura palestre, cinema e parrucchieri

Tornerà la didattica a distanza per le scuole?

Nonostante, sembrerebbe che il Presidente del Consiglioper cercare di bloccare ulteriormente i contagi da Covid-19. Come? Sonoche potrebbero diventare realtà già nei prossimi giorni:di sera eVediamo meglio di cosa si tratta.“Rispettiamo le nuove disposizioni, seguiamo le raccomandazioni, facciamo del bene al nostro Paese…”, queste le parolesul suo profilo social proprio poche ore fa. Le nuove regole sembrano già portarci indietro all’inizio dell’anno, ma sempre secondo Conte: ovvero unInfatti, come riportato dal Corriere.it , durante le conversazioni riservate a margine del Consiglio europeo: “Chiudere tutto sarebbe troppo dannoso, proprio adesso che l’economia mostra segni di ripresa”. Quindi seppure le sue parole sono sembrate rassicuranti: “Dobbiamo aspettare due o tre settimane per capire gli effetti delle misure attuali, dalla mascherina all’aperto al limite di sei ospiti a casa”,Parlando con esperti, virologi e scienziati,come già sembrerebbero, da dove hanno dichiarato che: “Il coprifuoco è una cosa molto probabile”. Inoltre,: l’ordine del giorno potrebbero essere proprioTra queste, coprifuoco dalle 22, come già accade in molti paesi europei, ma anche chiusura di palestre, parrucchieri, barbieri, centri estetici, ma anche cinema e teatri. Si riflette anche sulla didattica a distanza alle superiori, come riporta IlSole24Ore L'ipotesi di tornare allasoprattutto in seguito alla decisione di chiudere le scuole fino al 30 ottobre voluta dal Presidente della Regione Campania, De Luca, èche da settimane si sta battendo affinché, in quanto, secondo il suo parere, e quello di molti esperti,