Estate 2020, 3 su 4 rinunciano al viaggio di Maturità. E la paura del coronavirus cambia le abitudini di chi parte

Il Covid fa saltare uno dei viaggi più importanti della vita

E per chi parte cambia l'itinerario: si resta (a malincuore) in Italia

Alloggio e spostamenti non risentono dell'emergenza

La destinazione preferita? Sempre la stessa: il mare

È un must di ogni inizio estate. Ma quest'anno, soprattutto a causa dell'emergenza sanitaria, per molti ragazzi resterà solo l'ennesima cosa a cui hanno dovuto rinunciare negli ultimi mesi. Stiamo parlando del. Secondo un sondaggio effettuato dal portale Skuola.net – su 2000 studenti che proprio in questi giorni sono alle prese con gli esami, o che li hanno appena finiti –infatti giàNonostante, in teoria, le condizioni attuali permettano di organizzare qualcosa anche last second.Leggi anche:A metterci lo zampino, come anticipato, sono soprattutto gli strascichi di quanto vissuto dal nostro Paese negli ultimi mesi. Altrimenti sarebbero stati molti di più i giovani diplomati che avrebbero imbracciato lo zaino o riempito la valigia per godersi qualche giorno di meritato riposo. Perché, laddove il viaggio salterà, in quasi la metà dei casi (43%)e per un altro 23% non è stato determinante ma comunque un fattore importante. Alla fineo che salterà la vacanza post maturità per ragioni indipendenti dal virus.: tra i rinunciatari 'causa Covid', il 40% ammette di non fidarsi ancora di allontanarsi da casa mentre il 20% non vuole far stare in pensiero i genitori.: è così per circa 1 su 4.Ma, nonostante tutto,c'è lo stesso: un 25% che, viste le premesse, non è pochissimo. Anche se, pure a loro, la pandemia - tra timori e difficoltà negli spostamenti - ha. Il viaggio,, come prevedibile. Una scelta che, però,è stata: per il 66% dei vacanzieri che rimarrà entro i confini nazionaliinfatti(cosa che farà solo il 30%). Non solo, almeno quest'anno dimentichiamoci le comitive di ragazzi in giro per le varie località; in 7 casi su 10 i ranghi saranno ridotti:Sugli aspetti logistici, invece, l'impatto del coronavirus appare tutto sommato limitato. Confermando che a partire saranno solo i più temerari. Pur se, apparentemente, le scelte dei ragazzi porterebbero a pensare il contrario.; mentre alberghi, b&b, villaggi, campeggi e ostelli – teoricamente più affollati - complessivamente raccolgono solo il 34% delle 'prenotazioni'. Così come(fidanzati, parenti, migliori amici)., come detto,. Lo stesso si può dire per gli spostamenti:(auto, moto, ecc.); gli altri si divideranno tra aerei, treni, navi e pullman.E, in un quadro così articolato, resiste anche un elemento di continuità col passato: è. Quasi tutti - l'80% tra chi rimane in Italia, il 63% tra chi andrà all'estero - hanno infatti puntato. Molto: le capitali europee attireranno solo il 18% dei rispettivi vacanzieri, le città d'arte italiane appena il 4%.: organizzati da circa 1 su 10, all'estero come in Italia.