Coronavirus: stop a gite e alternanza scuola lavoro fino al 15 marzo

L'emergenzacontinua e coinvolge anche il mondo della scuola. Fino al 1° marzo scuole chiuse nelle regioni colpite dal contagio: Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Emilia Romagna, Trentino Alto-Adige, Friuli Venezia Giulia. Le Marche, invece, hanno sospeso le lezioni fino al 4 marzo. Il governo è subito intervenuto con un decreto legge per la gestione dell'emergenza conLeggi anche:Una delle misure più attese da studenti e famiglie, infatti, riguarda lesu tutto il territorio nazionale. Con il decreto attuativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella giornata di martedì 25,. Il decreto ha lo scopo di garantireda parte delle agenzie di viaggio (grazie alla nuova disposizione i dirigenti scolastici possono disdire le gite per forza maggiore, senza pagare penali). Le agenzie saranno poi risarcite dallo Stato nell'ambito del fondo di aiuti alle attività produttive colpite dall'emergenza coronavirus. Possibile un decreto ad hoc. Il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, auspica che si possa riprendere in tempi brevi con i viaggi d'istruzione: "Speriamo che a partire dal 16 marzo si possa anche ricominciare ad andare in viaggi di istruzione, dipende dalla situazione epidemiologica delle prossime settimane".Purtroppo lo stop momentaneo alle gite sta creando unche, negli ultimi anni, aveva già risentito di un forte ridimensionamento: nel 2009 partivano 6 classi su 10, oggi soltanto 4. A rinunciare sono soprattutto le scuole medie, anche perché è spesso difficile trovare docenti accompagnatori.La vicepresidente di Federturismo, Marina Lalli, segnala danni per: "La nostra immagine è rovinata e lo sarà per un bel po' di tempo" e segnala la sua preoccupazione per quanto riguarda la vicenda dei rimborsi: "Un conto è la scuola che all'ultimo cambia idea e non vuole andare più in un posto e allora siamo tutti d'accordo che scatti la penale. Ma se il governo dice che in certi posti non ci si può andare, allora si pensa che il rimborso sia dovuto". Lalli, infine, si chiede: "Ma le aziende come fanno a caricarsi di tutti questi soldi da rimborsare all'improvviso? Peraltro in un momento in cui sanno anche che non potranno rifarsi in tempi brevi".