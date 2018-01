Molestie a scuola, nuove regole su chat tra prof e studenti?

Basta chat e scambio di messaggi tra professori e studenti. Specialmente se privati. A meno che il contenuto della conversazione non riguardi strettamente la didattica. E che sia indispensabile usare il mezzo tecnologico per parlarne. A stabilirlo dovrebbe essere una norma del nuovo contratto del personale della scuola, in discussione in queste settimane. A chiederlo l’ARAN, l’Agenzia che rappresenta le pubbliche Amministrazioni nel corso delle trattative con i sindacati. Una misura inserita d’urgenza nella bozza di accordo dopo i recenti casi di ‘docenti molestatori’ (su tutti quelli accaduti nei licei romani Tasso e Massimo). SMS hot, messaggi WhatsApp ‘spinti’, allusioni neanche troppo velate: in entrambe le vicende l’approccio dei professori nei confronti delle alunne partiva proprio dalla tastiera di uno smartphone.

La norma anti-chat private e le sanzioni per i trasgressori

In 1 chat scolastica su 5 è presente il prof. Docenti amici anche su Facebook

La protesta dei sindacati: “Così si limita la libertà d’insegnamento”

Quanto basta per formalizzare il divieto. In base a quanto si legge nella norma, una volta firmato il contratto collettivo, i docenti dovranno “e alle interazioni necessarie per lo svolgimento della funzione di educazione, di istruzione e di orientamento”.. Perché le sanzioni disciplinari previste (a prescindere dagli esiti giudiziari in caso di reato) potrebbero essere piuttosto dure: a seconda della gravità del fatto,(anche senza preavviso).Ma il confronto sull’argomento è tutt’altro che una novità. Perché la riflessione sull’opportunità che professori e ragazzi rimangano in contatto sui social e via telefono anche al di fuori dell’orario scolastico si trascina ormai da tempo.. E che. Contatti virtuali che, come visto, in alcuni casi possono degenerare in qualcosa di pericoloso per i ragazzi. Ne gioverebbe anche la classe insegnante che, in questo modo, eviterebbe di cadere in tentazione.Anche se la linea seguita dall’ARAN non convince i sindacati dei docenti.: “E’ opportuno ragionare con calma – avverte Pino Turi, segretario generale UIL Scuola - Le chat si usano spesso a scuola e nella maggior parte dei casi servono alla didattica”. Mentre altri, prima di affrontare il capitolo social,: “Invece di pensare ad introdurre norme più snelle e adeguate alle necessità, come la cancellazione degli articoli del Ccnl che continuano a discriminare il personale precario rispetto a quello di ruolo – sottolinea Marcello Pacifico dell'Anief-Cisal - ci si concentra su, perché è”.