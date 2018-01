12 trucchi per finire tutti i compiti in poco tempo

12. Non studiare di notte

11. Un passo verso la libertà

10. Fatti un bel regalo

9. Studia, ma a stomaco pieno

8. Le pause sono importanti

7. Metti ordine alle idee

6. Non rimandare lo studio

5. "I compiti? Li faccio domani"

4. Segna tempi record

3. Un po' di silenzio, please!

2. Organizza lo studio

1. Tieni d'occhio l'orologio

Sei in ansia perché non hai terminato i compiti? Se anche tu, a causa della mole impressionante di cose da studiare, sei nel panico per questo motivo, non ti preoccupare!C’è questa leggenda metropolitana secondo cui, la notte, si studia meglio. In realtà, non è affatto vero, anzi…O a goderti l'ultima sera di festa con una passeggiata tra amici. Ma ricorda di non fare tardi se non vuoi tornare a scuola con un bel mal di testa il giorno dopo…. Non perdere tempo a disperarti, ma pensa a quanto ti sentirai meglio una volta “libero”. Non vorrai passare tutta la serata sui libri?Quante volte ti sarà capitato di dire: “Non mi va di fare più niente?”. Probabilmente tante. Ma non temere, anche a questo c’è un rimedio!. Vedrai che non avrai più ostacoli!A volte, quando si è pressati dallo studio, non si pensa ad altro se non allo stare sui libri. Ma non ti far prendere dal panico e pensa anche a mangiare. Una mela al giorno toglie il compito di torno… (il detto non era proprio così, ma il senso è quello).Così come non fa bene fare delle grandi abbuffate di cibo, lo stesso vale per lo studio.. Per questo motivo, fai anche delle pause. Vedrai che sarai molto più concentrato e affamato (“di studio”).Fare un bel piano d’attacco per organizzare lo studio della giornata ti farà sicuramente risparmiare tanto tempo. Ma oltre a mettere ordine alle idee, è importante che tu faccia ordine anche sulla tua scrivania. Motivo? Aiuta la concentrazione. Quindi butta tutto ciò che non è necessario. Ma attento a non farti prendere dall’entusiasmo e a buttare anche i libri…Come dicevano le nonne: “Non rimandare a domani ciò che puoi fare oggi”.. Se puoi avvantaggiarti qualcosa per i giorni a seguire, non perdere l'occasione: ne sarai ben felice tra qualche tempo. Rimandare sempre a domani, infatti, ti aiuterà solo ad arrivare a scuola impreparato…Ad ogni modo, rimandare alcune cose non è sempre sbagliato.. Puoi dividere il lavoro non urgente tra oggi e i prossimi giorni… Come detto, fare “grandi abbuffate” non serve.Così come gli atleti cercano di fare tempi record, anche tu puoi fare lo stesso. Cronometrati ogni giorno e vedi ciò che riesci a fare. Questo ti aiuterà non solo ad organizzare meglio le tue giornate ma anche a sfidare te stesso e a stimolare la tua voglia di studio.L’ambiente in cui si studia è importantissimo! Ora, non serve andare a fare l’eremita in luoghi isolati dal mondo, ma almeno un po’ di silenzio è necessario. Perciò, se c’è qualcuno che potrebbe disturbarti, chiedi di fare un po’ di silenzio. Con le buone o con le “cattive”…. Fai un bel calendario con i compiti divisi nel corso della giornata, e fai un programma anche i compiti già assegnati per il resto della settimana. Ma ricordati anche di lasciarti qualche giorno libero. Non sia mai non dovessi fare in tempo a far tutto…Infine, “chi ha tempo non aspetti tempo!”. Quindi, bando alle chiacchiere e mano all’orologio. Mentre studi, tieni sempre d’occhio le lancette in maniera tale da non arrivare impreparato o addirittura in ritardo per il rientro a scuola…

Daniel Strippoli