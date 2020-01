Compiti delle vacanze in un week end: i trucchi da seguire per completarli in tempo

Compiti delle vacanze: non cercare giustificazioni per non completarli

Compiti per le vacanze: metti a punto un programma ‘d’attacco ’

Compiti per le vacanze: scegli un luogo tranquillo

Compiti per le vacanze: elimina qualsiasi tipo di distrazione

Compiti per le vacanze: ritagliati del tempo per gli ultimi momenti di ‘libertà’

Tanti quindi i ragazzi che in questo week end si trovano a dover affrontare unaper completare i compiti delle vacanze prima del suono della campanella, fissato per martedì 7 gennaio. Proprio per questo motivo, noi di Skuola.net abbiamo deciso di dartiutili anche per mamma e papà, da seguire per arrivare pronto a scuola!Inutile, a pochi giorni dalla riapertura delle scuole, iniziare asulla quantità e altre lamentele di questo tipo.Pensare a come aggirare l’ostacolo, magari inventando la classica scusa di un’influenza intestinale che ti ha rovinato le feste natalizie, servirà solo ed esclusivamente a farti perdere tempo. Tu invece nequindi rimboccati le maniche!La prima cosa da fare, soprattutto se fino ad oggi non hai neanche aperto il diario per controllare cosa devi fare, è appunto,Subito dopo devi organizzare un vero e proprioper capire quali materie hanno la priorità sulle altre. La parola d’ordine, dopo giorni trascorsi senza nessun tipo di obbligo e programma, è:Solo organizzando il tuo tempo, in funzione dei compiti, riuscirai a portarli a termine.L’albero di Natale e le sue lucine colorate, i panettoni ancora da scartare e i regali appena ricevuti possono distrarti dal tuo programma. Per non parlare poi dei parenti che arrivano a casa per lo scambio di auguri o per le tombolate. Impossibile quindi pensare didove tutto ricorda l’atmosfera natalizia. Il luogo ideale è come semprea patto che il tuo spirito natalizio non ti abbia spinto ad addobbarla come hanno fatto gli americani con le strade di New York. In questo caso, prima di metterti comodo, conviene togliere gli addobbi!Fatto il programma e ritiratoti in un luogo tranquillo, non ti resta cheanche non natalizia come ad esempio smartphone e tablet.per scoprire se hanno terminato o meno i loro compiti, saperlo infatti non ti aiuterà a portare a termine i tuoi ma solo a rallentarti. Legià messa a dura prova dai parenti nella stanza accanto e da giorni di totale relax.Nonostante tu debba, categoricamente, portare a termine tutti i compiti delle vacanze che i tuoi prof hanno deciso di assegnarti,prima dell’inizio delle lezioni. Ilrispetto a quando li hai lasciati a dicembre. Devi quindi organizzarti in modo da studiare ma non in modo esagerato. Come? Semplice, cera di dedicare la mattina ai compiti, poi fare una pausa dopo pranzo, riprendere con lo studio eRicorda però dialtrimenti il giorno dopo sarai talmente stanco da non riuscire ad aprire libro.Manlio Grossi