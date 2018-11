Medicina, dal 2019 cambia il test. Invalsi e alternanza restano, ma non saranno requisito d'esame

Rimettere lo studente al centro del sistema didattico: è la missione, neanche troppo sottintesa, del ministro dell’Istruzione Marco Bussetti. Un obiettivo che emerge in molti passaggi della lunga intervista rilasciata a Skuola.net. Il responsabile del Miur, ospite della Skuola|Tv, ha risposto ai tanti dubbi che i ragazzi hanno maturato negli ultimi mesi. Esami di Stato, alternanza scuola lavoro, test d’ingresso: il nuovo Governo ha avviato un radicale processo di riforme che lascia aperti tanti scenari. Ed è proprio partendo dalle oltre 1300 domande fatte dai ragazzi (raccolte da Skuola.net nelle settimane scorse), in una sorta di interrogazione al contrario, che il Ministro ha cercato di fare un po’ di chiarezza.

Maturità: alternanza e invalsi poco utili a valutare gli studenti

Alternanza scuola lavoro: con progetti di qualità le ore possono aumentare

Tesina addio, torna la domanda a piacere?

Test d’ingresso: iniziamo ad aumentare i posti, poi si vedrà

Un processo di rinnovamento che inizierà presto; già dalla Maturità 2019. Eliminando parte delle modifiche ereditate dal precedente Governo.. Non solo un rinvio, quindi: un assetto destinato a restare tale anche negli anni a venire: “La traccia è segnata,. La logica? La spiega direttamente il Ministro: “Mettere l’alternanza al centro di un esame di Stato – dice Bussetti - ci è sembrato poco rispettoso del percorso curricolare dei ragazzi, che li ha visti impegnati soprattutto sulle materie scolastiche.”. Stessa cosa si può dire per i test Invalsi, “poco utili a valutare il singolo studente, più adatti ad avere dei parametri di confronto, per capire lo stato delle competenze e conoscenze e migliorare eventualmente le metodologie didattiche”.A proposito di alternanza, ha fatto notizia il: “Abbiamo deciso di abbassare la quota minima – ribadisce il Ministro - non quella massima. Se un istituto vuole aumentare il numero di ore liberissimo di farlo,e soprattutto”. Bussetti riporta anche la sua esperienza personale: “Prima di fare il ministro facevo il provveditore, ho vissuto direttamente situazioni in cui le scuole dovevano districarsi tra mille ostacoli per rispettare le ore previste dalla ‘Buona Scuola’; a volte è stato davvero impegnativo, si è generata tanta confusione”. Curiosità:(le ore di una settimana di scuola): “per consentire alle scuole di concentrare l’alternanza in una settimana” (soprattutto al liceo, dove si potranno spalmare le 90 ore previste in una settimana all’anno nell’ultimo triennio).Un accenno anche alle prove vere e proprie della nuova maturità, avvolte ancora dal mistero. La promessa del ministro dell’Istruzione è di dare, nel giro di poche settimane, indicazioni definitive:, dice Bussetti. Si sono, ad esempio, fatte mille ipotesi sulla nuova seconda prova. Nel decreto si parla di, ma cosa significa? Che– come latino e greco o matematica e fisica – nello stesso scritto?. Mentre all’orale bisognerà dire definitivamente addio alla tesina, come paventato pochi giorni fa? La risposta è ‘nì’:. Molto dipenderà dalle decisioni della commissione”.Altro tema caldo è quello dei: numero chiuso sì o no? Una risposta vitale per i tanti ragazzi che ogni anno tentano di entrare, soprattutto a Medicina. Recentemente è circolata la notizia, poi smentita, che vedevagià dal 2019. Ma la realtà dei fatti non è così distante:– ammette il Ministro - come quella delle borse di specializzazione., per far emergere ancora di più le predisposizioni a questo tipo di laurea”. le modifiche sono in cantiere già per le prove del 2019, vorrei dare la possibilità a tutti di accedere a un percorso, per tentare di arrivare in fondo. Ma devo confrontarmi con un sistema che condiziona questo tipo di scelte.se un giorno riusciremo ad aprire le porte a tutti”.