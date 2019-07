Come funzionano le borse di studio Intercultura

Intercultura e scuola: ammissione e alternanza scuola lavoro

Soggiorni di studio Intercultura

Sogni di fare? Allora devi sapere che l’associazione onlus, attiva nel settore educativo, offre alcune interessanti opportunità.Ilè rivolto agli: ci sono più di 2.200 posti a disposizione distribuiti in, con benin palio.tutti gli studenti interessanti potranno iscriversi ad uno dei programmi scolastici proposti. Per avere maggiori chiarimenti sulla durata, il funzionamento e l'eventuale quota di partecipazione da versare, in ben 159 città italiane sono a disposizione i recapiti dei volontari, rintracciabili sul sito internet della Onlus.Uno dei propositi di Intercultura è sicuramente quello di rendere accessibile a tutti l’opportunità di beneficiare di queste importanti opportunità di studio all’estero; per questo sono messe a concorso ben 1.500 le borse di studio, a totale o parziale copertura della quota di partecipazione: circa la metà delle borse di studio provengono dall’apposito fondo di Intercultura e consentono la partecipazione ai programmi da parte degli studenti più meritevoli e bisognosi di sostegno economico (si va dalle borse totali che coprono il 100% della quota di partecipazione, a quelle parziali che coprono una percentuale variabile tra il 20% e l’80% della stessa). Le altre centinaia, tra borse di studio totali e contributi sponsorizzati, saranno messe a disposizione grazie alla collaborazione tra la Fondazione Intercultura e diverse aziende, banche, fondazioni ed enti locali.Guarda anche:Ogni progetto è finalizzato ad uno scambio proficuo fra la cultura di partenza e quella di arrivo: senza dubbio. Tanti frequenteranno all'estero addirittura l'intero anno scolastico: in questi casi, la normativa riconosce. Inoltre,, per riconoscerle contano le competenze acquisite e il parere del Consiglio di Classe. Inoltre,, così acquisite: fino a 30 ore per aver partecipato alle selezioni; fino a 40 ore per la formazione pre-partenza fornita a tutti i vincitori del concorso di Intercultura; fino a 80 ore per il soggiorno all’estero e fino a 15 ore per la formazione al rientro. Questo, al fine di fornire alla scuola tutti gli elementi per valutare l’intero percorso seguito dallo studente.Per rendere questi progetti il più possibile formativi e coinvolgenti, Intercultura ha scelto bendisseminate inbasti pensare che, per l’anno 2019/2020, sono in partenza circa 2.250 ragazzi. Tra loro, il 21,8% si recherà negli USA o in Canada. il 4,8% in Australia e la Nuova Zelanda, il 24,7% in America latina, il 13,4% in Asia, l’1,9% per l’Africa, il 33,4% in diversi Paesi dell’Europa.