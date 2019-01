Viaggi per studiare l'Inglese, dove andare: mete e destinazioni migliori

vi fa disperare? Se la vostra conoscenza della lingua è talmente tentennante da farvi rischiare il debito ogni anno, vi proponiamo una soluzione a cui i vostri genitori non potranno assolutamente dire di no: partire per una vacanza studio in un. Grazie ad una formula come questa, infatti, avrete modo di rispolverare le vecchie nozioni, acquisirne di nuove e, allo stesso tempo, fare nuove amicizie in una città estera., può essere l'occasione di perfezionarlo e fare una full immersion in ciò che vi interessa di più. Insomma, per i patiti della lingua e per chi ha tanto da ripassare, la soluzione è una sola:

Viaggio Studio Inglese a Malta

Durata: 15 giorni

Partenze: 16/06-30/06; 30/06-14/07

Sistemazione: Residence, pensione completa

Come arrivare: aereo (non incluso), con transfer da/per areoporto (incluso)

Prezzo a persona (2 settimane): da 1099 euro

UnaSe volete, il viaggio culturale perfetto vi porterà a scoprire nuovi orizzonti insieme a tantissimi ragazzi come voi: verrete ospitati da strutture specializzate, insegnanti preparatissimi vi seguiranno nell’apprendimento ed una location tutta da esplorare vi accoglierà a braccia aperte. Non c’è dubbio che, oltre ad implementare le vostre conoscenze linguistiche, tornerete a casa con un sacco di nuove amicizie, con cui potrete mantenere i contatti proprio usando la lingua imparata.è il viaggio studio su misura per voi: le destinazioni tra cui scegliere sono due, Malta e Dublino. In entrambi i viaggi, seguirete i corsi in scuole di prestigio e potrete contare ogni momento sul nostro STAFF che vi organizzerà le giornate e il tempo libero.è lain una fantastica località al mare piena di giovani e divertimento. Su questa meravigliosa Isola del Mediterraneo,, ogni anno è la destinazione preferita da tanti ragazzi e ragazze da tutta Europa. Non pochi di loro saranno lì proprio. E tra le lezioni e la disco, si potrà vivere l’esperienza unica di partecipare a un programma di attività ed escursioni, Beach Games e Boat Trip oltre che Pool Party e serate in compagnia.Se, avrete infatti la mattina impegnata nei corsi dell’English School, mentre il pomeriggio andrete alla scoperta di, le spiagge più belle dell'isola.Nel weekend, il programma prevede un Boat Trip alla scoperta dell’Isola di, con la sua spiaggia più famosa, laLa sera, poi, parteciperete a Barbeque in compagnia al tramonto, Pool Party alL'alloggio è in residence, insieme a ragazzi e ragazze provenienti da tutto il mondo. La struttura è moderna e dotata di tutti i comfort: tutte le stanze hanno il bagno privato, aria condizionata e televisione.





Viaggio Studio Inglese a Dublino in Irlanda

Durata: 15 giorni

Partenze: 16/06-30/06; 30/06-14/07

Sistemazione: in famiglia, mezza pensione

Come arrivare: aereo (non incluso), con transfer da/per areoporto (incluso)

Prezzo a persona (2 settimane): da 1099 euro

, una città unica dove potrete perdervi tra le strade piene di atmosfera, insieme a tanti nuovi amici provenienti da tutto il mondo,La mattina, frequenterete: la sede e’ proprio nel centro di Dublino, di fronte al parco di, location perfetta per i pic nic estivi., prenderete parte a un programma organizzato pieno di attività: serate al cinema, visite a musei o gallerie, feste ed escursioni.Nel weekend, infatti, scoprirete, con le nostre gite fuori porta nell'isola verde. Potrete gustare l’ottimo Fish& Chips nel porto di Howth o fare una passeggiata immersi nella brughiera irlandese, visitare città piene di Storia e fascino come Belfast e Glendalough. Un'esperienza unica!A questo punto, come convincere i genitori? Quando sentono pronunciare la parola “studio”, ogni mamma e papà del mondo, con un brivido di entusiasmo lungo la schiena, non riescono a trattenere l’emozione. Non c’è niente che li renderà più felici dunque, di una frase del tipo: “Ho deciso che voglio. Che ne dite di concedermi qualche giorno di studio all’estero”? Sarà in quel momento che, con gli occhi lucidi e la gioia che sprizza da tutti i pori, acconsentiranno a farvi prendere il largo verso terre straniere, completamente persuasi dal giusto incrocio delle vostre paroline magiche.Una volta conquistato l’assenso dei parents, pensate anche al vostro interesse. Non dovrete solamente concentrarvi suidurante il soggiorno all’estero: se si chiamaun motivo ci sarà! Che ne dite, quindi, visto il periodo dell’anno, di scegliere una meta dove il sole non manca mai, il mare è qualcosa di fantastico e il divertimento è assicurato?, ad esempio, potrebbe darvi tutto questo. Gli amanti delle capitali europee e della cultura, invece, non avranno dubbi a fare un biglietto per, dove assaporare la vita del luogo e conoscere una città caratteristica, dall'atmosfera inconfondibile.Insomma, i più scaltri di voi sapranno sicuramente come conciliare lo studio allo svago lanciandosi a capofitto in un’esperienza come questa, con una sicurezza: ci saremo noi ad accompagnarvi in un'estate indimenticabile!