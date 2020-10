Storie di alternanza: racconta la tua alternanza scuola-lavoro, puoi vincere un premio

Concorso Storie di alternanza: a chi è rivolto

La Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi aderisce al Premio "Storie di alternanza", un'iniziativa promossa dae dallecon l’obiettivo di valorizzare e dare visibilità alle miglioridegli studenti e dei tutor degli istituti scolastici italiani di secondo grado.Partecipare è semplice: bisogna realizzare un! Ecco tutto quello che c’è da sapere perPer partecipare, bisogna realizzare un video in cui gli studenti raccontano, sfruttando la loro, la propria esperienza di alternanza scuola lavoro di qualità. I migliori racconti multimediali saranno premiati a. Ma a chi è rivolto? Dal regolamento, consultabile integralmente qui , si evince che il premio è suddiviso in due categorie distinte per tipo di istituto scolastico: la prima riguarda i, la seconda gli. Nello specifico, possono partecipare studenti singoli o in gruppo, anche di classi diverse e istituti scolastici differenti, che hanno concluso un percorso di alternanza e realizzano un video che presenti l’esperienza di alternanza realizzata, le competenze acquisite e il ruolo dei tutor (scolastici ed esterni).Gli istituti scolastici che vorranno partecipare al concorso indetto dovranno accedere sulla piattaforma dedicata per. Il premio procederà con due fasi: la prima, a livello locale, promossa e gestita dalla. Si potrà accedere alla seconda fase, a livello nazionale, gestita da, superando la selezione locale. A giudicare i racconti di alternanza scuola lavoro sarà un’apposita commissione composta fino ad un massimo di 3 giudici per ogni provincia per la categoria dei Licei e di 3 per la categoria degli Istituti Tecnici e Professionali. I premi? Tutti gli studenti della graduatoria locale riceveranno une i vincitori differenzieranno in base alla posizione in graduatoria l’ammontare complessivo dei premi, pari a euro(incluse le ritenute ove previste dalla legge).in occasione dell'edizione 2020 della manifestazione “” che si terrà in, successivamente saranno forniti aggiornamenti per la partecipazione. Leggi qui il regolamento completo