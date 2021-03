Abortisce e trova biglietti offensivi in tutta la scuola

Studentessa abortisce e trova bigliettini diffamatori a scuola

Le testimonianze dei ragazzi sulla vicenda di Piacenza

Torna a scuola dopoe, ad accoglierla, trova quattroattaccati sulla porta dell'aula e sparsi nel corridoio in cui si trova la sua classeE' accaduto in unaScopriamo insieme i detagli di questa vicenda diventata in poco tempo virale sui social.I bigliettini ritraevano, offesedella sua difficile scelta. Gesto ovviamentedalla scuola e per il quale la dirigente scolastica ha annunciato di aver avviato, promettendo la massima severità nei confronti dell'autore o degli autori. La scuola, come prevede il Dpcm, era aperta nonostante la zona rossa sia per i ragazzi con bisogni educativi speciali e disturbi dell'apprendimento, sia per tutti gli altri studenti che, a rotazione, devono frequentare i laboratori.Accanto alla promessa di risalire al colpevole del misfatto da parte dell’istituto,per chiedere che vengano accertati eventuali reati.L'episodio, risalente a qualche giorno fa,nonostante la zona rossa per gli studenti con bisogni educativi speciali, disturbi dell'apprendimento e i laboratori frequentati da tutti i ragazzi a rotazione. Fin da subito la vicenda, riporta Repubblica . Ed è stato poi condivisoe ha suscitato la reazione sdegnata di centinaia di altre persone. "Una mia compagna di classe ha abortito - ha scritto l'amica della studentessa sui social - questo è quello che ci siamo ritrovati sulla porta della nostra classe e su quelle del nostro piano. Mi viene da vomitare e vorrei prendere a ceffoni tutti quegli sfigati che hanno fatto sta cosa”. "Succede in una scuola italiana in provincia di Piacenza - aggiunge un'altra ragazza che ha postato la notizia poi ricondivisa migliaia di volte - , in una scuola con gente giovane che speravo fosse diversa dalle vecchie generazioni, una speranza più vicina di poter cambiare e aprire le nostre menti presto e soprattutto imparare il concetto di rispetto per le scelte personali altrui, ed è questo che più mi inquieta, che ciò che dovrebbe rappresentare il futuro e il cambiamento sia ancora così maledettamente indietro".