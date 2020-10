Sesso sicuro: tutto quello che hai sempre voluto sapere sul preservativo – Live Skuola.net il 20 ottobre alle 16.15

Preservativo: tutto quello che hai sempre voluto sapere

School of Love – Digital Tour, segui la puntata della Skuola TV

Con la ripresa del nuovo anno scolastico torna anche School of love, il progetto diche negli ultimi tre anni ha portatonelle scuole di tutta Italia grazie agli incontri con esperti pronti a. Purtroppo la situazione attuale, e le regole stringenti a cui gli istituti si devono attenere, non permettono lo svolgimento del tour in presenza.Tutto questo, però, non ha certo spento il nostro desiderio di informare e sensibilizzare i ragazzi su temi legati alla sessualità. E così abbiamo organizzato un vero e proprioche, anziché entrare nelle scuole, farà tappa direttamente nelle case degli studenti! Una serie di talk, rigorosamente in diretta, che si svolgeranno nello studio dellae che coinvolgeranno tantissimi giovani ansiosi di avere risposte attendibili e precise su tutto ciò che riguarda la loro sfera sessuale. Il primo appuntamento, nel quale affronteremo il tema dell’uso corretto del preservativo e delle motivazioni che spingono a non usarlo e quindi ad esporsi a rapporti a rischio,. Non ti resta che connetterti su Skuola.net e sui nostri canali social: come sempre avrai la possibilità di inviarci le tue domande alle quali risponderemo in diretta grazie all’ausilio dei nostri ospiti.La regola da seguire è una ed è anche semplice:. Nonostante, però, la teoria sia chiara a tutti, lo è un po’ meno la pratica. Tanti, infatti, sono ancora i ragazzi e le ragazze che scelgono di non proteggersi quando hanno un rapporto intimo. Ma perché correre il rischio? Quali motivazioni, sia a, ci sono dietro questa scelta assolutamente sbagliata? Per approfondire la questione abbiamo deciso di affidarci a due professionisti del settore:, psicologo psicoterapeuta cognitivo comportamentale presso la Struttura Complessa Malattie infettive Ospedale Galliera di Genova, e la, psicologa, psicoterapeuta e consulente in sessuologia. Con loro risponderemo a tutte le vostre domande sul condom: a partire da come indossarlo fino ai motivi per i quali a volte si rinuncia a farlo. In questo modo i ragazzi riceveranno informazioni corrette e attendibili sul perché è davvero importante usare il preservativo, l’unico dispositivo in grado di proteggere dalle malattie sessualmente trasmissibili e dalle gravidanze non programmate. A condurre il talk, e a fare da portavoce alle vostre domande,Se pensi che le tue conoscenze sull’uso corretto del preservativo non siano sufficienti, o hai dei dubbi a riguardo, non perdere. Come consuetudine, durante l’intera, avrai la possibilità di interagire con i conduttori e gli ospiti, inviando le tue domande e le perplessità alle quali fino a ora non hai ricevuto risposte certe. Non dovrai fare altro che inserire un commento all’interno della sezionedel nostro sito o sui nostri canali social dove viene trasmessa la puntata. L’appuntamento è perfa tappa a casa tua! E se perdi la puntata, puoi sempre rivederla proprio su questa pagina oppure sulla nostra pagina Facebook o profilo YouTube