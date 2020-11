Educazione sessuale, le domande più frequenti degli studenti: risponde la sessuologa - Live su Skuola Tv 17 novembre alle 16:15

Educazione sessuale: le domande a cui non vi hanno mai risposto

School of Love Digital Tour: segui la puntata della Skuola TV

School of Love Digital Tour: il tour si fa virtuale

Sta per arrivare un, lededicate all’educazione sessuale e all’affettività. Siamo ormai alla seconda puntata del nuovo format, un talk rigorosamente in diretta, che si svolge nello studio della Skuola Tv e ha, come detto, lo scopo di rispondere in maniera chiara e attendibile su tutto ciò che riguarda la sfera sessuale.Questo secondo live è dedicato ai temi che più hanno stuzzicato la curiosità e l’interesse dei ragazzi:. Come sempre, avrai la possibilità di interagire in diretta porre le tue domande!Dall’ai consigli per vivere al meglio, e in sicurezza, la propria sessualità e intimità: saranno molti e vari gli argomenti di cui parleremo durante. Non sono poche le volte in cui, per sciogliere qualche incognita sul sesso, i ragazzi si riversano su fonti online inaffidabili o si rivolgono al passaparola con i loro coetanei, spesso facendo una grande confusione e uscendone più disinformati di prima. Non affidare al sentito dire una cosa così importante! Cerca invece informazioni attendibili come quelle che ti daremo durante questa imperdibile puntata. A fare per voi le domande ci sarà, co-founder e Direttore Skuola.net; accanto a lui, che aiuterà i ragazzi a fare chiarezza su tutto ciò che riguarda l’educazione sessuale in base a quelle che sono le domande più ricorrenti che ci ha posto la nostra community su Instagram e a cui abbiamo risposto, in formato Story, sul nostro profilo Instagram . Ci torneremo partendo da un argomento fondamentale, che tuttavia spesso crea non pochi dubbi e qualche imbarazzo, come l’uso corretto del preservativo. Con la Dott.ssa Elisabetta Todaro capiremo anchee in quali casi, con i consigli per vivere. Non mancherà poi l’occasione per affrontare un altro tema chiave legato all’educazione sessuale, ovvero tutto ciò che riguarda. Curioso di sapere cosa dirà la nostra esperta? Non ti resta che seguire la puntata! E come tutte le dirette, ci sarà spazio anche per le tue domande in diretta.Se tutto ciò che riguarda il sesso è per te un grande punto interrogativo, se cerchi risposte alle tue perplessità o vuoi approfondire uno dei temi che affronteremo insieme alla Dott.ssa Elisabetta Todaro,. Come consuetudine, durante l’intera durata del talk, sarà possibile interagire con i conduttori e gli ospiti, inviando le domande alle quali fino a ora non hai ricevuto risposte certe. Basterà inserire un commento all’interno della sezione Skuola Tv del nostro sito o sui nostri canali social Facebook e YouTube. Ti aspettiamo!che negli ultimi tre anni ha portato l’educazione all’affettività e alla sessualità nelle scuole di tutta Italia grazie agli incontri con esperti pronti a rispondere alle domande e alle curiosità degli studenti. Ovviamente la situazione attuale non permette l’organizzazione delle tappe nelle scuole, ma questo non ha fermato l’iniziativa volta a. E proprio per continuare a divulgare e incontrare, seppur virtualmente, studenti e studentesse,: lo School of Love Digital Tour infatti, anziché entrare nelle scuole, farà tappa direttamente nelle case dei ragazzi, coinvolgendo ancora più giovani. Il primo appuntamento, che ha avuto come tema proprio il preservativo e il suo corretto uso, è andato in onda martedì 20 ottobre , e dopo la prossima puntata del 17 novembre, l’incontro conclusivo è programmato per il 1° dicembre. Non mancare!