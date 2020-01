Durex e Skuola.net: parte School of Love, il tour nelle scuole per imparare… l’amore

School of Love, il tour di Skuola.net e Durex

Imparare a vivere la sessualità al meglio con Durex e Skuola.net

portano nelle scuole il. Il tour toccherà ben nove regioni d’Italia e sedici città;è rivolto agli studenti delle superiori ed è svolto. Migliaia di ragazzi impareranno così, grazie a professionisti ed esperti, a vivere la sessualità in modo sicuro e responsabile.L’obiettivo è di abbattere i silenzi e i tabù che troppo spesso impediscono agli adolescenti di valutare i rischi di condotte pericolose, proprioè iniziato lo scorso 14 gennaio a Novara, presso l’ITI Omar, e toccherà durante il 2020 le città di Torino, Vercelli, Gragnano (NA), Brindisi, Bologna, Pozzuoli (NA), Napoli, Perugia, Avezzano (AQ), Palermo, Milano, Busto Arsizio e Roma. L’ultima tappa si svolgerà a Catania la prossima primavera. Saranno circa, nel corso del quale potranno seguire gli interventi deie avere risposta a tutti i loro dubbi riguardanti la sfera della sessualità e dell’affettività. Agli alunni verranno proposti non solo gli argomenti più importanti riguardanti lae la, ma anche tutto ciò che riguarda. Il progetto mira a approfondire insieme ai ragazzi. Il linguaggio che viene adottato durante queste giornate sarà quello più possibile vicino ai teenager, per stimolare partecipazione e dialogo.Il dialogo con gli adolescenti non si limita alle giornate tenute fisicamente nelle scuole. Sappiamo che i giovani sono sempre “connessi” e che lo smartphone è uno strumento imprescindibile anche nel vivere sentimenti e amicizie. Così, come nelle passate edizioni del progetto. Torna anche in questa edizione, che intervisterà migliaia di giovani con una survey sul sito Skuola.net, al fine di scoprire di più sulle. In questo modo sarà anche possibile indirizzare le fasi successive del progetto sugli argomenti più “spinosi”, poco conosciuti o sui quali è più necessario veicolare il messaggio.Infatti,, rispondendo alle domande più frequenti in rete in ambito di prevenzione, contraccezione e sessualità. Inoltre, grazie alle, i brevi video del formatrisponderanno ai loro dubbi frequenti raccolti tramite il social network, con il supporto dei. Al termine del Tour, poi, un video conclusivo coinvolgerà tramite i social network tutti quei giovani che le tappe “fisiche” non hanno potuto raggiungere, sensibilizzandoli sulle tematiche del progetto con ironia e umorismo.