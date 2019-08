Decorare il diario scolastico: come personalizzarlo

Come decorare un diario?

Il primo passo, ovviamente, è quello di scegliere un diario che ti piaccia!



Procurati l’occorrente adatto per decorare, per esempio: carta, forbici, pennarelli, stickers, ecc;



Cerca di dare un tema centrale al tuo diario. Scegli ciò che ritieni ti rappresenti al meglio.

Frasi e foto per decorare il diario

Consigli utili per decorare il diario



Usa la fantasia;



Colora il più possibile;



Inserisci stickers, paillettes ed altri elementi adesivi;



Cerca di scrivere un minimo tutti i giorni, per ricordarti non solo dei compiti, ma anche delle cose memorabili che succedono in classe;



Ogni volta che scrivi, indica data e ora;



Conserva alcuni souvenir e foto come ricordi nel diario;



Esprimi ciò che vuoi;



Non riempirlo solo di parole, prova anche con qualche disegno;



Chiedi ai tuoi compagni di scrivere e personalizzare il tuo diario con dediche, canzoni e pensieri.

Decorare il diario di Skuola.net

Diario Skuola.net 2019 2020 il Diario Salva Studente Scoprilo subito! Clicca qui!

Unben organizzato, su cui scrivere compiti, voti e ore di assenza, è un’abitudine fondamentale per affrontare al meglio un anno di scuola. E non è la sua sola funzione. Il diario è il posto migliore per descrivere le proprie giornate, i propri pensieri, condividere frasi con i nostri amici e mantenere i ricordi. Insomma, è di sostanziale importanza anche per la crescita personale. Ma per renderlo del tutto personale, uno dei metodi che si possono usare è decorarlo e riempirlo di tutto ciò che ci piace. Anche per rendere meno pesanti i giorni di scuola e viverli con un pizzico di allegria in più.Prima di iniziare a scrivere, dovresti cercare diin modo che rispecchi la tua personalità. Vediamo insieme i passi più importanti per laFatto ciò inizia la decorazione vera e propria. Parti dal decorare la copertina, poiché questa è la prima parte che vedi del tuo diario. Prova a decorarla con degli stickers e colorarla a piacere con i pennarelli seguendo il tema che hai scelto. Decora anche la pagina finale, per essere più originale. Terminate le decorazioni, puoi aggiungere qualche dettaglio per essere creativo, per esempio: utilizza brillantini, schizzi di disegno, crea un segnalibro personalizzato da inserire nel tuo diario o aggiungi un lucchetto.Sono tornate di gran moda le polaroid: in tutti i negozi di elettronica ci sono macchinette istantanee che permettono di sviluppare immediatamente la fotografia per inserirla in una cornice o dove più ci piace. E allora perché non incollarla sul diario scolastico, per rendere indelebili i ricordi dell'anno?Non dimenticare poi di far scrivere ai compagni dediche e pensieri da portare per sempre con te, o di inserire i testi delle tue canzoni preferite.Se amiOgni diario Skuola.net, realizzato insieme a Franco Cosimo Panini editore, ha all'interno dei favolosi stickers da attaccare dove preferisci, sulla copertina o all'interno delle pagine.Inoltre, il diario di Skuola.net ti permette di dare spazio alla tua personalità grazie alle pagine dedicate alla, o di sbizzarrirti con le pagine didove dare sfogo alla tua fantasia, e tanto altro ancora!Ma il diario di Skuola.net non è solo il diario perfetto da personalizzare e decorare, perché troverai anche tanti altri contenuti che possono letteralmente salvare la tua vita da studente. Non sai perché? Scopri di più!