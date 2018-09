Primo giorno di scuola: nuova classe? Come inserirsi e socializzare

Manca poco al suono della campanella che annuncia il ritorno sui banchi di scuola. Tra l’ansia delle interrogazioni e la voglia di stare ovunque tranne che in aula, per alcuni ragazzi c’è anche la paura di dover affrontare una nuova classe. Eh già perché c’è anche chi, magari per un trasferimento o semplicemente per un passaggio ad un ciclo scolastico superiore si troverà circondato da nuovi compagni. Per aiutare chi vivrà questa situazione, noi di Skuola.net abbiamo pensato di darti alcune dritte per superare alla grande l’impatto iniziale.

Sii te stesso

‘Studia’ i tuoi compagni

Fai leva sugli interessi comuni

Il diario di Skuola.net ti sta vicino!

Se vuoi integrarti nella tua nuova classe e non rischiare quindi di rimanere isolato, lasin dal primo momento! Inutile infatti assumere atteggiamenti che non ti appartengono con la convinzione, del tutto errata, che solo così potrai attirare le simpatie dei tuoi nuovi compagni. Ricorda, non c’è nulla di piùUna cosa importante da fare quando ti trovi adcome può essere appunto la classe, è quello diCi sono infatti gruppi molto aperti e altri più chiusi, è bene quindiEvita quindi di primeggiare a tutti i costi o peggio ancora di importi come leader, rischi soltanto di attirarti le antipatie dei tuoi compagni: la presunzione non piace a nessuno!Per avere un approccio graduale con i tuoi nuovi compagni di classe, è beneRicorda che in una classe di circa 20 persone ci sarà sicuramente qualcuno che condivide come te la passione per uno specifico sport o una serie tv quindi devi solo avere pazienza!aprirti con loro e instaurare così delle amicizie, vedrai che il resto verrà da sé!Se vi aspetta una nuova classe, è normale avere un po' di timidezza e qualche timore, ma siamo sicuri che, grazie ai nostri consigli, riuscirai a inserirti in poco tempo. Una cosa è certa: noi di Skuola.net non ti lasciamo mai solo!Per questo abbiamo creato il Diario Salva Studente Skuola.net, progettato per aiutarti a superare l'anno senza intoppi, oltre che regalarti passatempi e buon umore!Oltrecon tantissime idee geniali: ad esempio, laè utile per tenere il conto delle ore di assenza, mentre lae per tenere a mente le giustificazioni già usate con i professori possono darvi un bell'assist nei momenti di difficoltà. Ma ilnon è solo questo: dai giochi da tavolo per non annoiarsi mai durante le ore di buco ai foglietti schematici per il ripasso, e poi curiosità, spazi riservati alla tua creatività, pagine distruttibili, meme, test. Un diario da vivere e condividere con i tuoi nuovi compagni di classe!

