Calendario scolastico 2018/2019: ponte 1 novembre, tutte le scuole chiuse

L'anno scolastico 2108/2019 è decisamente favorevole per gli studenti: la possibilità di stare qualche giorno a casa per ponti e festività è frequente sia in autunno che in inverno e in primavera. Il primo ponte che troviamo dopo il ritorno a scuola è decisamente lungo e riguarda la festa di Ognissanti, il primo novembre 2018.

Infatti, per molti ragazzi le scuole saranno chiuse anche il 2 e il 3 novembre, cadendo questa festa proprio di giovedì. Un'occasione imperdibile per festeggiare Halloween senza il problema dei compiti o delle interrogazioni il giorno dopo.

Ma quali sono le regioni che prevedono la chiusura delle scuole il 2 e il 3 novembre? Ecco la lista completa.

Ognissanti, ponte 1 novembre 2018: scuole chiuse 2 e 3 novembre

Liguria

Calabria;

Piemonte;

Provincia di Trento;

Molise;

Umbria;

Veneto;

Valle d'Aosta;

Campania;

Abruzzo;

Puglia;

Basilicata;

Emilia Romagna (scuole chiuse il 2 novembre);

Marche (scuole chiuse il 2 novembre);

Sardegna (scuole chiuse il 2 novembre);

Provincia di Bolzano: scuole chiuse per il ponte dei Santi dal 29 ottobre al 4 novembre.

Ponte di Ognissanti, se la scuola rimane aperta?

Ecco l'elenco aggiornato delle regioni il cui calendario scolastico 2018/19 regionale ufficiale prevede chiusura per il 2 e 3 novembre, ponte di Ognissanti:E' necessario ricordare che, tuttavia, queste sono solo indicazioni e che- all'interno delle ore obbligatorie per la validità dell'anno scolastico -. Così, è possibile che il vostro istituto, nonostante il calendario scolastico regionale preveda chiusura,. In questo caso, non potete far altro che rispettare la scelta. Tuttavia, questo potrebbe dipendere dalla volontà di concederviNon tutto il male viene per nuocere!Per lo stesso motivo, coloro che studiano in una regione non riportata nell'elenco,Per avere la sicurezza sulle scelte della vostra scuola, consultate direttamente l'istituto!