Calendario scolastico, ecco il maxi ponte del 2019: tutte le date

Ormai con le vacanze estive che stanno per finire e l’inizio della scuola così inesorabilmente vicino, bisogna concentrarsi su qualcosa di positivo per resistere al ritorno tra i banchi.

Ma niente paura, se questa fine 2018 può sembrare ancora lunga, così lunga da non riuscire neanche a sentire in lontananza le canzoni di Micheal Bublé che, come tutti sanno, annunciano l’arrivo delle vacanze Natalizie, per il 2019 c’è una sorpresa pronta per tutti noi.

La sorpresa riguarda un ponte che, apparso per magia e per una strana ma bellissima congiunzione astrale, potrebbe farci già sognare ben due settimane a casa in vacanza extra.

Ma andiamo insieme a vedere di cosa si tratta e quanto ci sarà bisogno di aspettare.

Scopri il calendario scolastico 2018 2019: quando si torna a scuola e le date importanti >>

Vacanze di Pasqua 2019: maxi ponte con 25 aprile

Molte,quest’annodell’anno scolastico 2018/2019 rispetto a quanto stabilito dalle regioni. In particolare, questo accadrà in alcuni istituti del centro e del sud, dove - da calendario scolastico regionale - si rientra leggermente più tardi rispetto al nord. Vi siete chiesti come mai?No, nessuno vuole accorciare per pura cattiveria queste vacanze estive ormai agli sgoccioli, o almeno, non la maggior parte dei presidi. Infatti il rientro tra i banchi è stato anticipato da più istituti in tutta Italiamolto succoso su cui le scuole hanno messo l’occhio da un po’.Può sembrare distante anni luce, ma, siamo certi, ne varrà l’attesa. Infatti Pasqua l’anno prossimo cadrà, niente di eccezionale, penserete voi, se non fosse per l’estrema prossimità con la, che cade proprio la stessa settimana, il. Ecco un primo probabile ponte, probabile, non del tutto sicuro però. Ma chiediamoci: che senso ha tornare a scuola per soli due giorni? Soprattutto se poi teniamo in considerazione che il, quindi restando a casa il mercoledì,. Ma, essendo per l'appunto venerdì, perché non sommarlo al già ricco bottino di giorni di vacanza?

Scopri le date delle vacanze di Natale 2018 2019 >>

Vacanze Pasqua 2019 e ponte primo maggio

Dunque. E anche qui un’altra festività ci viene in aiuto:. Tornando tra i banchi il 29 aprile, si avrebbero solo due giorni di scuola prima di fermarsi nuovamente per il Primo maggio. Usando la stessa logica schiacciante usata fin’ora: che senso ha non accorpare anche questa Festa nel super mega ponte che così si verrebbe a creare? Ed ecco che con appena altriè possibile portarsi a casa quasi due settimane piene di pacchia. Tutto sta, tuttavia, nelle decisioni dei presidi: sicuramente eroici saranno quelli che decideranno di chiudere i cancelli per un tempo così lungo, ma è forse più plausibile che sceglieranno di concedere solamente uno dei due ponti, intervallando le pause con alcuni giorni di scuola. In ogni caso, ci saranno periodi di festa incredibilmente lunghi!Niente male questo 2019, no?