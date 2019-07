Basilicata, calendario scolastico 2019 2020: inizio scuola, festività e ponti

Calendario scolastico 2019 2020 Basilicata

Vacanze di Natale 2019[/url]: dal 23 dicembre 2016 al 6 gennaio 2020

Vacanze di Carnevale: 24 e 25 febbraio

Vacanze di Pasqua 2019: dal 9 aprile al 14 aprile 2020

Ultimo giorno di scuola: 8 giugno 2020

Ponti e altre chiusure: Le scuole resteranno chiuse il 2 novembre, il 2 maggio e il 1 giugno.

Feste e ponti calendario scolastico Basilicata 2019 2020

venerdì 1 novembre e sabato 2 novembre 2019: ponte Ognissanti

domenica 8 dicembre 2019 : Immacolata Concezione,

mercoledì 25 dicembre 2019: Natale;

giovedì 26 dicembre 2019: Santo Stefano;

mercoledì 1 gennaio 2020: Capodanno;

lunedì 6 gennaio 2020: Epifania;

lunedì 24 febbraio e martedì 25 febbraio: ponte di Carnevale

domenica 12 aprile 2020: Pasqua

lunedì 13 aprile 2020: Lunedì dell’Angelo;

sabato 25 aprile 2020: Festa della Liberazione;

venerdì 1 e sabato 2 maggio 2020: Ponte del Primo maggio;

lunedì 1 giugno e martedì 2 giugno 2020: Ponte per la Festa nazionale della Repubblica

Calendario scolastico 2019 2020 Esami di maturità 2019: le date

100 giorni di maturità 2020: probabilmente il 10 marzo

Date maturità: ancora non sono state stabilite precisamente ma è probabile che gli esami di Stato 2019 avranno inizio il 17 giugno.

Il primo giorno di scuola non è poi così lontano: è ormai uscito da tempo il calendario scolastico regionale 2019 2020 per la Basilicata.Il calendario scolastico regionale del nuovo anno scolastico indica quando inizia e quando finisce la scuola e le altre. Non solo: è importante consultare il calendario scolastico della Basilicata per il 2019 2020 anche per le chiusure extra e per i ponti. Tuttavia vi dobbiamo ricordate che le scuole della Basilicata, pur prendendo a riferimento il calendario scolastico regionale della Regione Basilicata, possono compilare il calendario interno all'istituto nell'ambito dell'autonomia scolastica.Se siete interessati a sapere quali saranno le vostre vacanze e i principali appuntamenti dell'anno, qui trovereteEcco quindi secondo il calendario ufficiale scolastico, quali sono le date principali2019/2020:Data primo giorno di scuola: 11 settembre 2019Inoltre sono previste chiusure perEcco nel dettaglio il calendario della Regione Basilicata:Anche gli studenti della Basilicata dovranno affrontare gli esami di maturità 2020: ecco le date più importanti: