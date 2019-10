Invalsi Maturità 2020: esempi matematica quinta superiore

Invalsi maturità 2020, esempi di matematica per esercitarsi

numeri ;

; spazio e figure ;

; relazione e funzioni ;

; dati e previsioni.

risolvere problemi ;

; conoscere gli argomenti ;

; argomentare.

Manutenzione (M) : domande sui concetti matematici fondamentali, come letture di grafici e tabelle, calcolo di perimetri, aree e volumi, percentuali, ordini di grandezza, relazioni lineari fra grandezze, ecc.

Domande di ricontestualizzazione (R) : propongono situazioni simili a quelle già incontrate nelle INVALSI di terza media o di seconda superiore, ma che richiedono la conoscenza di argomenti del secondo biennio. Ad esempio, la geometria analitica, i modelli esponenziali e logaritmici, le funzioni circolari, ecc.

Domande di analisi matematica (T per istituti tecnici) : comprendono elementi di analisi matematica applicabili alle discipline tecniche quali economia, elettronica, informatica, costruzioni, ecc.

Domande di analisi matematica e di approfondimento contenutistico (LS per liceo scientifico): sono domande specifiche per i programmi e il livello dello studio della matematica del liceo scientifico. Esempi: geometria nello spazio, calcolo delle probabilità, analisi matematica, ecc.

Chi a giugno dovrà cimentarsi con la maturità 2020 sa che qualche mese prima delle prove d'esame, per la precisione a marzo, dovrà cimentarsi con un appuntamento importante: la prova Invalsi di matematica.

Lo scorso anno, i test Invalsi non sono stati un fondamentale requisito di ammissione per la maturità 2019, né per il voto né per la sola partecipazione. Non sappiamo ancora se questo aspetto sarà modificato dal nuovo ministro dell'Istruzione, ma in una recente intervista avrebbe comunicato di non voler le prove Invalsi come requisito di ammissione per gli esami di Stato 2020.

Ecco qui una serie di esempi con cui potrete allenarvi per arrivare preparati alla prova Invalsi 2020 matematica pubblicati direttamente dall'Invalsi lo scorso 30 settembre:

La prova Invalsi 2020 di matematica per le quinte superiori si terrà, così come specificato dall'istituto Invalsi, nel periodo compreso tra il 2 e il 31 marzo 2020. La modalità della prova sarà computer based (CBT).

La prova mira ad accertare le conoscenze e le competenze che gli studenti hanno acquisito nel corso degli anni di istruzione scolastica.

La prova ha lo scopo di accertare le conoscenze e le competenze che lo studente ha acquisito durante il percorso nella materia oggetto del test.

Il contenuto verterà sui seguenti argomenti:
- numeri;
- spazio e figure;
- relazione e funzioni;
- dati e previsioni.

Ognuno dei candidati dovrà, svolgendo il test, provare di essere in grado di:
- risolvere problemi;
- conoscere gli argomenti;
- argomentare.

La prova prevede 90 minuti (135 minuti in caso di studenti disabili o con DSA) per completare il compito: i quesiti possono essere di 4 differenti tipologie.

Ecco la descrizione delle 4 tipologie di domande:

Manutenzione (M): domande sui concetti matematici fondamentali, come letture di grafici e tabelle, calcolo di perimetri, aree e volumi, percentuali, ordini di grandezza, relazioni lineari fra grandezze, ecc.

Domande di ricontestualizzazione (R): propongono situazioni simili a quelle già incontrate nelle INVALSI di terza media o di seconda superiore, ma che richiedono la conoscenza di argomenti del secondo biennio. Ad esempio, la geometria analitica, i modelli esponenziali e logaritmici, le funzioni circolari, ecc.

Domande di analisi matematica (T per istituti tecnici): comprendono elementi di analisi matematica applicabili alle discipline tecniche quali economia, elettronica, informatica, costruzioni, ecc.

Domande di analisi matematica e di approfondimento contenutistico (LS per liceo scientifico): sono domande specifiche per i programmi e il livello dello studio della matematica del liceo scientifico. Esempi: geometria nello spazio, calcolo delle probabilità, analisi matematica, ecc.

Nei licei non scientifici e negli istituti professionali, la prova INVALSI di matematica si compone di quesiti di tipo M e R; negli istituti tecnici, di tipo M e R (per l'80%), e T (per il 20%); nei licei scientifici, di tipo M e R (80%), e LS (20%). Gli esiti saranno espressi in 5 livelli descrittivi (da 1, il più basso, a 5, il più alto), più uno iniziale.