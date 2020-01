INVALSIopen: dove trovare le risorse e le informazioni utili per le prove

Che cos’è INVALSIopen

Leaccompagnano gli studenti in tutto il loro percorso scolastico, dai primi anni delle scuole primarie all’anno della maturità . Nel corso degli anni, però,: ad esempio, ormai i ragazzi di terza media e delle superiori; per loro, poi, è subentrata una nuova materia, Inglese; e se nella scuola media, da qualche anno, le prove INVALSI non sono più tra gli scritti d’esame, oggi sono requisito di ammissione alle prove finali sia alle medie che alle superiori.Non è facile stare al passo con tutte queste novità, lo sappiamo. Ma per, come essere pronti e stare al passo con le news che riguardano più da vicino gli studenti, un modo c’è:è il nuovo, proprio quello che ogni anno predispone, organizza e analizza le prove da sottoporre a voi studenti. È un sito "giovane", nato appena lo scorso giugno, dove troverete facilmente notizie, informazioni, approfondimenti sulle prove e sui loro esiti. Non solo: da INVALSIopen potete accedere facilmente anche agli esempi di domande, per non farvi cogliere impreparati. Ma vediamo più nel dettaglio quali risorse è possibile consultare sul sito.si articola in diverse sezioni che affrontano "a tutto tondo" le prove organizzate nelle scuole.Partendo dal menù principale, la prima sezione che incontriamo è proprio, cioè a quella parte dell’Istituto che si occupa di realizzarle. All’interno, alcuni contenuti illustrano l’attività e ci danno una panoramica sul lavoro che c’è dietro a quelle che tutti conoscono come prove INVALSI.Continuando a esplorare,, scoprirete guide e approfondimenti riguardanti le prove, senza dimenticare qualche consiglio sulla preparazione. Cosa misurano? Come nascono? Perché per alcuni gradi scolastici si svolgono al computer? Qui troverete tutte le risposte ai vostri interrogativi. Immancabile poi unache raccoglie le ultime pubblicazioni in ordine cronologico. Per cogliere alcuni interessanti spunti, potete visitarecurato da Roberto Ricci, responsabile dell’Area Prove, che offre periodicamente agli utenti (e agli studenti) riflessioni e approfondimenti a partire dai risultati delle prove nazionali.A supporto dei vari approfondimenti è possibile trovare anche dei video, brevi ed incisivi, che aiutano ad addentrarsi nei temi trattati.Aidella provae all’analisi di diversi aspetti del rapporto annuale viene dedicata(da non confondere con gli esiti, di cui parleremo fra qualche settimana). Qui si possono leggere alcuni articoli che spiegano come interpretare le "performance" degli studenti italiani, in modo da avere unaper le competenze di italiano, matematica e inglese. Allo stesso modosi comprende meglio tutto il lavoro "dietro le quinte" dell’INVALSI: non tutti sanno che le prove hanno un fine molto preciso, che è quello di studiare approfonditamente i dati che derivano dalle prove e offrire piste percorribili per migliorare la scuola, evidenziando i punti di forza e debolezza.Ma veniamo a ciò che forse interessa di più a voi studenti. INVALSIopen è uno scrigno pieno di strumenti utili per essere pronti a sostenere le prove INVALSI, di ogni grado scolastico, che sia la terza media, la quinta superiore o la scuola primaria. Nella categoria, ci sono link che vi indirizzano in pochi click a tutto ciò che vi serve riguardo le prove: da qui è possibile raggiungere facilmente glidi prova sul sito istituzionale, consultare ilufficiale o l’delle prove degli anni passati, vedere come vengono resi agli studenti della scuola media e superiore glidella prova INVALSI espressi attraverso i. Non sapete cosa siano? Niente paura: tra le risorse troverete anche unae tutto il necessario per ricevere, se previsto, lerilasciate da INVALSI.