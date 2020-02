Dispersione implicita: in ogni classe dell’ultimo anno delle superiori c’è almeno uno studente con le competenze di uno di terza media

Cos’è la dispersione scolastica implicita?

Laè un annoso problema del nostro paese. Gli sforzi fatti negli ultimi tempi, tuttavia, hanno permesso di ridurre la distanza con gli altri Stati dell’Unione Europea, seppur con differenze sostanziali tra le diverse regioni.Ma cosa si intende per? Si chiama così il fenomeno per il quale i ragazzi abbandonano la scuola prima di raggiungere il diploma di maturità, arrivando a ottenere al massimo il diploma della scuola secondaria di primo grado.Se però è più facile individuare la dispersione scolastica, che abbiamo appena descritto, il vero problema, cioè quella forma di dispersione che riguarda chi raggiunge il titolo di studio, ma termina la scuola con competenze inadeguate. A portare alla luce questo fenomeno, finora non considerato,. Ecco perché.Come abbiamo appena accennato, con “dispersione scolastica implicita” si intende il mancato raggiungimento delleche ogni studente dovrebbe acquisire. Ma come è possibile misurare un valore di questo tipo? Un editoriale pubblicato su INVALSIopen , a cura del responsabile Area Prove, lo spiega bene. A partire dallo scorso anno è stato possibile studiare e misurare il fenomeno, quando, che misurano le competenze di base in questi campi del sapere, utili a vivere da cittadini consapevoli nella società di oggi. Gli, per ogni materia, vengono espressi attraverso livelli descrittivi. Ebbene, non pochi ragazzi hanno ottenuto, e il, che rappresentano un grado di conoscenze pari a quelle di uno. Esattamente come coloro che, abbandonando la scuola, non hanno mai ottenuto il diploma di maturità. Il problema è che, però, questi ragazzi non solo hanno frequentato la scuola ma - salvo bocciature all’ultimo anno - di lì a pochi mesi hanno concluso la scuola superiore.ha quantificato gli studentineldi quanti, nel 2019, hanno svolto. In pratica, si tratta di un maturando su 15: come se in ogni classe quinta dei nostri licei, istituti tecnici e istituti professionali, almeno un ragazzo non avesse mai frequentato la secondaria di secondo grado.Se a questo numero aggiungiamo il dato ELET (Early Leavers from Education and Training) sulla dispersione scolastica, pari al 14,5%, scopriamo che, vista come mancato raggiungimento delle competenze basilari utili ad ogni cittadino,, interessando 1 su 5.Un altro aspetto importante dei dati sulla dispersione implicita elaborati da INVALSI dimostra che i numeri non sono omogenei nella nostra Penisola. Torniamo forse sul tallone d’Achille del nostro Paese, che vede le zone del Mezzogiorno e quelle del Nord Italia viaggiare a due velocità diverse. In regioni come la Sardegna e la Sicilia, la dispersione scolastica complessiva raggiunge punte superiori al 35%. Al contrario, in Veneto si attesta al di sotto del 10%."La disponibilità di dati affidabili e periodici sui livelli di apprendimento attraverso prove standardizzate nazionali permette di analizzare un’ulteriore dimensione della dispersione scolastica che finora era considerata in modo generico e non era possibile quantificare" scrive Roberto Ricci. "Questa prima analisi mostra che la parte sommersa del fenomeno non è trascurabile e in alcune aree del paese è addirittura drammatica".Cosa fare, allora, per"Qualsiasi azione di contenimento del problema della dispersione scolastica non può concentrare la propria attenzione solo sulla scuola secondaria di secondo grado" - afferma Ricci. "I dati INVALSI mostrano infatti in modo molto chiaro che la dispersione scolastica implicita è un fenomeno molto rilevante già dalla scuola secondaria di primo grado." Partire in, quindi, correggendo il fenomeno a partiredeve essere una priorità per chi amministra la scuola. Inoltre,, anche per i docenti e le scuole è possibile prendere contezza di ciò che succede nelle classi: "La descrizione dei livelli delle competenze raggiunte [...]" - dichiara Ricci - "offre ai docenti la possibilità di riflettere su quali sono le prestazioni attese e quindi identificare anche le modalità ritenute da loro più opportune per promuoverne l’acquisizione".