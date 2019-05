La nascita della pedagogia moderna

Nel Seicento l’educazione era stata lasciata in uno stato di gran- de abbandono, a eccezione della tradizione, gesuitica che proseguiva e si diffondeva ovunque in Europa. Le poche scuole laiche esistenti funzionavano male: i maestri, nella grandissima parte dei casi, non avevano un metodo d’insegnamento né un piano di lavoro da rispettare e seguire. Non c’era l’idea - né tanto meno la necessità - di formulare dei programmi; venivano proposti ai ragazzi gli argomenti in modo disordinato e caotico; gli allievi imparavano e i maestri insegnavano non attraverso l’osservazione della realtà, ma solo attraverso le parole e la memoria.Partendo dall’osservazione di ciò che vedeva intorno a sé, un insegnante originario della Boemia, Giovanni Comenio (1592-1670), iniziò nei primi decenni del Seicento a riflettere sull’importanza della scuola e dell’educazione: la nascita della pedagogia moderna, dunque, si colloca proprio in questo periodo della storia del pensiero, grazie alle riflessioni di questo grande maestro ed educatore. Nell’elaborazione delle sue teorie Comenio partiva da una convinzione che derivava dai pedagogisti dell’Umanesimo, cioè che l’ambiente scolastico è il più adatto all’azione educativa perché consente che si sviluppi nei ragazzi lo spirito di emulazione.La scuola ha diritto di avere maestri opportunamente formati, in grado di applicare un metodo: per certi versi Comenio avrebbe voluto applicare alla pedagogia le teorie di Bacone, ma di esse conservava solamente l’invito all’osservazione diretta.Comenio dall’osservazione della natura faceva derivare una serie di principi pedagogici ispiratori del suo metodo. La crescita del bambino, la tecnica con cui gli uccelli costruiscono i nidi, lo sviluppo di un arbusto che diventa albero, l’alternarsi delle stagioni, l’azione termica e illuminante del sole: queste e molte altre situazioni che la natura offre spontaneamente fornivano degli esempi da seguire.I due principi che regolano la natura sono l’unità delle strutture e la gradualità dello sviluppo. L’uomo rientra in questi principi e le caratteristiche dell’umanità sono complete in tutte le età della vita. La personalità del bambino non è affatto qualcosa di parziale o di mancante; è una personalità tutta intera, completa, armonica, non inferiore rispetto all’adulto. Da queste premesse derivavano i principi della ciclicità del metodo e della pansofia. Il metodo ciclico previsto da Comenio prevedeva che nelle varie fasi della vita scolastica non si dovessero insegnare discipline sempre diverse, ma le stesse con sempre maggiore ricchezza di particolari e maggiore approfondimento. A tutti gli alunni e di tutte le età devono essere insegnate tutte le discipline essenziali. Comenio affermava la necessità di istituire almeno una scuola di primo grado unica, comune ai bambini di tutte le classi sociali, maschi e femmine perché chiunque viene messo al mondo ha il diritto di essere attore non solo spettatore. L’idea della scuola unica immaginata da Comenio è fortemente anticipatrice di concezioni pedagogiche ben successive al Seicento e contribuisce allo sviluppo del pensiero pedagogico moderno. La scuola unica rende possibile un processo di reciproco incoraggiamento e raffinamento: consente in primo luogo di insegnare ai ragazzi provenienti dai ceti più elevati a non disprezzare gli altri; consente di rimandare a un’età più adulta la selezione e la destinazione alle varie carriere e consente a tutti, anche a coloro che poi svolgeranno lavori manuali, di conoscere almeno il fondamento e la ragione delle cose, mettendo così tutti in condizione di partecipare alla vita della società. Comenio suggeriva la suddivisione della scuola in quattro gradi successivi: scuola materna, scuola dì lingua nazionale, scuola del latino, Accademia. La scuola materna educa il bambino nei primi sei anni di vita; già in questi anni i bambini vengono istruiti stando a contatto coi genitori e in particolare con la madre. Osservando la terra, l’acqua, l’aria, la pioggia, la neve, le piante, gli animali i bambini si avviano alle scienze fisiche e naturali.Ricordando e passando in rassegna i fatti accaduti cominciano a capire il significato della storia; apprendono i primi elementi di aritmetica, geometria, affinano il gusto estetico, vengono avviati alle prime nozioni di morale, attraverso l’abitudine alla pulizia, al rispetto dei superiori, all’ubbidienza, al rispetto della