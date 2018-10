Verismo in Italia (2)

Il Verismo in Italia

Luigi Capuana

La Scapigliatura

Il Verismo italiano è un movimento letterario che andò a formarsi a partire dagli anni Sessanta del 1800. Esso, si rifà al Naturalismo francese, radicalmente fondato sulla fiducia nella scienza, nei suoi meccanismi razionali e nelle capacità dell’uomo. Il Verismo italiano riprende sì la stessa razionale visione della realtà del Naturalismo, ma si concentra più sulla constatazione delle problematiche del territorio nazionale, e rifiuta gli elementi di polemica progressista e denuncia sociale tipici ad esempio, dell’opera di Zola. Gli autori più celebri di questo movimento sono Giovanni Verga, Luigi Capuana e Federico De Roberto. Autori che adottano una tecnica narrativa fortemente impersonale, annullando il proprio punto di vista e utilizzando nuove tecniche narrative e stilistiche.Capuana è il fondatore dei principi letterari del Verismo italiano:• L’obbiettività: nella trattazione delle tematiche, questa tecnica può rifarsi al vero storico manzoniano, diverso rispetto al vero poetico.• La tecnica dell’impersonalità: ovvero l’assenza del punto di vista personale dell’autore.Il termine “Scapigliatura” deriva da un romanzo di Cletto Arrighi “La Scapigliatura e il 6 febbraio” del 1862, in cui viene narrata la storia di sei giovani intellettuali milanesi, portatori di uno spirito di ribellione sullo sfondo di una fallita rivolta mazziniana. La Scapigliatura infatti è un insieme eterogeneo di intellettuali con comuni obbiettivi polemici e politici. In primis, l’opposizione da ogni canone romantico, l’anticonformismo e il rifiuto dei valori borghesi. Essi infatti propongono un’esistenza svincolata dai valori sentimentali e borghesi, affermando che la cruda realtà possa essere rivelata solamente in condizioni estreme. I loro ideali sono fortemente riconducibili a quelli della bohème parigina e dei poeti maledetti di fine ‘800.