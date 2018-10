Romanzo storico inventato

Il romanzo storico inventato è un particolare genere di romanzo storico che prevede l'accentuazione di alcuni tratti fantasy o immaginari. All'interno di questo sottogenere si inquadrano anche i, quelli. Il romanzo storico inventato non ha uno schema fisso e delle direttive rigide in merito all'ambientazione e ai personaggi ma comunemente l'autore prima di produrre l'opera si documenta in maniera approfondita sul periodo storico in cui intende ambientarla e sono continui rimandi e i riferimenti a. Una premessa fondamentale che è necessario accettare prima di approcciare la lettura di un romanzo storico inventato è ilcon l'autore che consiste nel comprendere la natura fittizia dei contenuti della produzione per procedere a una corretta esegesi del testo.Il capostipite del romanzo storico inventato èin quanto fu il primo a inserire in un contesto prettamente letterario e narrativo degli accenni di natura storica. Minuziosamente descrive i comportamenti e le condizioni di vita del periodo storico in cui ambientati suoi romanzi ma i personaggi protagonisti dell'opera sono di pura invenzione seguendo la convenzione di questo genere letterario.In Italia a ispirarsi alle opere di Walter Scott prima per l'Adelchi e successivamente nella stesura dei Promessi Sposi che riprende dal passato l'espediente dele che successivamente sarà utilizzato da altri autori come Hawthrone ne La lettera scarlatta.Autori illustri di questo genere sono Valerio Massimo Manfredi, David Gemmell, Andrea Oliva, Mariangela Cerrino, Francesca Angelinelli, Lian Hearn, Jean Auel.In tempi moderni si è affermato anche ilin particolare a partire dagli anni Ottanta del Novecento che si inquadra nel clima dellae si accompagna ad una perdita di prospettiva storica. L'esponente di maggiore rilevanza di questo genere è sicuramentecon bestseller come Il nome della rosa ambientato in periodo medievale. Molto spesso il romanzo storico inventato si intreccia con lae la, mescolandosi all'utopia e alla distopia in quanto nasce dal desiderio dell'autore didal contesto storico a lui contemporaneo o di proporre una, una dimensione parallela nel quale il lettore può rifugiarsi.Un celebre esempio di romanzo storico inventato è la saga dee altre opere comedi, scritture di fama internazionale le cui opere hanno ispirato diversi adattamenti cinematografici.