Zola, Emile - Poetica

Emile Zola – caratteristiche della poetica

Emile Zola è stato uno scrittore e letterato francese, nonché uno dei principali esponenti del Naturalismo, un movimento letterario sviluppatosi in Francia degli anni settanta del diciannovesimo secolo.Zola nasce a Parigi nel 1840 ed è di origini italiane. Molto presto inizia a dedicarsi al giornalismo professione, che non abbandonerà nemmeno quando inizierà a scrivere romanzi.Zola inizia la sua produzione seguendo l’impronta romantica, tuttavia, dopo essere entrato in contatto con l'idea del positivismo, comincia a scrivere il primo romanzo naturalista, ovvero “Teresa raquin”.Nei suoi romanzi, Zola descrive “l'assommoir”, ovvero la realtà degradata del mondo operaio parigino. La sua letteratura ha una funzione e uno scopo sociale, infatti, Zola crede che attraverso la letteratura si possa conoscere la realtà e i suoi derivati e, prendendo consapevolezza può derivarne il cambiamento.Zola espresse questa sua concezione nel “Romanzo sperimentale” del 1880, in cui sostiene il suo intento di trasformare il romanzo in uno strumento scientifico (da cui il nome romanzo sperimentale), perché condivide con i positivisti la convinzione che il metodo scientifico si possa applicare a qualsiasi ambito della vita umana, anche alla sfera spirituale.La poetica dell’autore si basa su tre principi fondamentali: scientificità, 'impersonalità e la funzione sociale. Con “scientificità” si intende che la letteratura debba porsi come osservazione critica scientifica, quasi chirurgica della realtà, attraverso descrizioni dettagliate ed accurate.Invece, il principio di “impersonalità” riguarda il fatto che l’autore deve utilizzare il gergo tipico dei personaggi e, soprattutto, non intervenire con commenti oppure altre analisi personali nella narrazione.Infine, la funzione sociale si allinea con quelli che sono gli intenti teorici del positivismo, ossia quello di incidere sulla realtà migliorandola, attraverso tutti gli strumenti che il metodo scientifico mette a disposizione.