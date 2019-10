John Cabot University: scopri come studiare in un ateneo internazionale

La Fiera internazionale CIS e l'Open Day John Cabot

John Cabot University: l'università internazionale in Italia

Sono in arrivoper tutti gli studenti liceali che sognano di iscriversi ad un’università internazionale dopo il diploma: ill'università, con sede a, ospiterà lae unperche ogni anno viene attivato.L’accesso ad entrambi gli incontri sarà aperto a tutti gli studenti a cui sarà possibile partecipare mediante obbligatoriaSi tratta di un’opportunità di incontro prevista dalle 10:00 alle 13:00 condisseminate in 11 Paesi appartenenti ai tre continenti di Asia, America ed Europa.Dalle 14:00 alle 16:30 si svolge il vero e proprioin cui sarà presentatadell’università attraverso l’incontro diretto con professori, studenti e responsabili dell’Ufficio Ammissioni che potranno dare informazioni e chiarificazioni in merito ad ogni aspetto della vita universitaria all'interno dell'ateneo americano. Per registrarti alla fiera CIS clicca qui , mentre per registrarsi all’Open Day John Cabot, scrivi un'e-mail aL’internazionalità di studenti e docenti, metà dei quali sono americani, è alla base della vita universitaria della John Cabot. Oltre all’opportunità di fare un’esperienza di studio all’estero tramiteper un semestre o un anno intero, l’offerta formativa messa a disposizione dell’università si compone dicon la possibilità di integrazione e abbinamento di un corso con un altro di indirizzo diverso per ottenereL’ideale approccio allo studio che l’ateneo persegue e promuove è quello di, offrendo quindi agli studenti la possibilità di partecipare ae varieSono previste inoltrecome la frequentazione di, viaggi studio, volontariato e progetti internazionali che aiutano gli studenti ad integrarsi e a vivere a pieno la community internazionale in cui si trovano immersi all’interno dell’università.La John Cabot ha a cuore anche il diritto allo studio: mette a disposizione, infatti, una pluralità di agevolazioni economiche, cumulabili fra loro, che premiano sia il merito accademico che extracurriculare e il bisogno economico. L’84% degli studenti italiani ogni anno riceve un’agevolazione.