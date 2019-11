Open Day John Cabot University: scopri come studiare in un ateneo internazionale

Open day John Cabot, non perdere l’appuntamento

John Cabot, un ateneo unico nel suo genere

Sapere aver portato a termine unè ormai indispensabile per chi vuole essere davvero competitivo sul mercato del lavoro. Ma è fondamentale anche scegliere quale università frequentare per farlo, valutando attentamente la didattica proposta e le possibilità di avvicinarsi al mondo del lavoro, attraverso il contatto diretto con le aziende, avendo la possibilità di effettuare stage e tirocini. Se vuoi studiare in lingua inglese in un ambiente dinamico e cosmopolita, non puoi perdere l’appuntamento con l’. Scopri tutto quello che c’è da sapere!Il prossimopresso la sede dell’ateneo, in via della Lungara 233 a Roma, potrai partecipare all’. Avrai così la possibilità di conoscere da vicino l’università e le tante opportunità che la rendono unica nel suo genere. Dopo una presentazione, che si terrà in lingua italiana, avrai l’occasione di ricevere informazioni sui- e quindi su tutte le opportunità di- ma non solo. Durante l’Open day potrai osservare da vicino ilofferto dall’ateneo, assistendo aCi sarà tempo, inoltre, per parlare delleche svolgono un ruolo attivo nella formazione degli studenti all’interno dell’ateneo, attraverso le quali è possibile. Un’occasione in più per cucirsi addosso, già dal periodo universitario, un curriculum utile per la futura professione.Infine, al termine della giornata, potraiOltre a essere la maggiore università americana in Italia, la John Cabot University esprime tutto il suosotto un altro aspetto, quello dei suoimentre. Insomma, camminare per i corridoi dell’ateneo è un po’ come fare un giro intorno al mondo.Altra particolarità è l’: presso la John Cabot, infatti,. E dopo? Semplice: da subito – anche grazie al Career Service -del lavoropossono, così come hanno deciso molti ex studenti, i loro studiitaliane e straniere. Inoltre, la John Cabot University è attenta a dare a tutti la possibilità di studiare nelle sue strutture, prevedendo tantedegli studenti.Cosa aspetti,, alla John Cabot c’è l’open day. Non vorrai mica perderlo?