John Cabot University, tutti i vantaggi di studiare all’estero rimanendo in Italia: scopri le opportunità

La, la prima e, è un’oasi dall’ambiente internazionale nel cuore di Roma. Se, dopo il diploma, sogni una formazione di altissimo livello, con un occhio sempre aperto sulle opportunità offerte dal mondo del lavoro e, questa può essere la scelta giusta.Il metodo didattico applicato dallaè quello americano, focalizzato sullae sullo sviluppo di soft skills e competenze tecniche utili all’immediato placement, con lezioni in lingua inglese impartite da professori madrelingua e con classi composte da alunni provenienti. Senza dimenticare la possibilità diin Europa, in Nord America, fino ad arrivare all’Asia e all’Africa.Alla, infatti, gli studenti hanno. Come detto, l’ateneo offre la possibilità ai suoi studenti di crescere, svilupparsi e imparare all’interno di un, a iniziare dal corpo docenti. L’ateneo vanta, tra i suoi, moltissimi professori che hanno avuto un’esperienza formativa di studio nel sistema anglosassone, provenienti da. Il corpo studentesco, inoltre, è composto da, con oltre la metà proveniente dagli Stati Uniti, circa il 24% dall’Italia e il rimanente 20% dal resto del mondo.Non solo la possibilità di studiare come all’estero rimanendo in Italia: per una, a tutti gli studenti viene data l’opportunità di. Molte sono infatti le università con le quali la JCU ha rapporti di partnership in tutto il mondo,Attraverso il programma Direct Exchange , lo studente può frequentarein una università gemellata con JCU senza avere costi aggiuntivi rispetto alla normale retta; inoltre l’università provvede a tutte le pratiche burocratiche e al trasferimento dei crediti. “Io ho deciso di partire per la California perché ho sempre desiderato visitarla, unendo così due mie grandi passioni: lo studio e l’amore per i viaggi” scrive Camilla Massoni, che ha sperimentato in prima persona il programma. “Mi ha dato il coraggio di fare quello che ho sempre avuto un po’ di timore a fare, ovvero uscire dalla mia comfort zone” commenta. Dal Giappone - dove è impegnata per un intero anno accademico -, un’altra studentessa, Giordana Nicoletti, afferma: “A chiunque stia pensando di studiare alla JCU, consiglio di pensare al Direct Exchange. Ti dà la possibilità di ampliare ulteriormente i tuoi orizzonti.”Internazionalità, ma anche e soprattutto preparazione al mondo del lavoro: allaè infatti in uso un, che pone attenzione sia all’aspetto teorico che a quello pratico delle diverse discipline, così da fornire agli studenti competenze concrete, fondamentali per il loro percorso verso la professione da intraprendere dopo la laurea. Un modo di intendere la formazione universitaria totalmente diverso da quello degli atenei italiani: alla JCU, infatti,Nel campo del business, dell’economia e della finanza, ad esempio, vengono posti di fronte ai cosiddetti case studies, ovvero casi aziendali con situazioni reali da analizzare e a cui trovare risoluzione. Chi studia comunicazione, si mette invece subito alla prova con creazione di articoli, video, siti web e progetti multimediali, accrescendo abilità importanti per lavorare nei social media o nell’editoria online.Grande attenzione poi per le famose soft skills, la cui menzione non può ormai mancare in un curriculum vitae efficace e aggiornato. Tra le competenze che gli studenti della JCU acquisiscono nel loro percorso, l’espressione scritta e orale efficace in inglese (materie obbligatorie per tutti gli studenti), ma anche le capacità del lavoro multitasking e della gestione del tempo. L’ateneo li incoraggia inoltre al continuo sviluppo di passioni e propensioni grazie allee dedicandosi agli oltre 20 Clubs e associazioni di volontariato Un’impostazione di questo genere non può prescindere dal. L’iniziativa Learn, Do, Share , ad esempio, porta in aula aziende e professionisti per lavorare insieme agli studenti su progetti concreti. Nella stessa direzione va l’ Institute for Entrepreneurship della JCU , che supporta i giovani aspiranti imprenditori perché la loro idea di business dia le basi a una vera e propria startup. Ma il supporto dellaai propri studenti nel campo dell’inserimento nel mondo del lavoro non finisce di certo qui.Ad affiancare le iniziative finora illustrate, si aggiunge il Career Services Center , che offre più di 1000 stage e impieghi ogni anno e ha rapporti di partnership con 640 aziende. Ogni anno(Fiere del lavoro e della carriera). Tre appuntamenti nel corso dei quali la John Cabot University ospita rappresentanti di aziende e istituzioni per dare la possibilità a studenti e laureati interessati di