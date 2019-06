Quale università scegliere per trovare subito lavoro? I vantaggi della laurea

Discipline scientifiche: lauree per trovare subito lavoro

Esperienza all'estero durante la laurea per trovare subito lavoro

Con la maturità agli sgoccioli (è già in corso la prova orale), è tempo di pensare al futuro per tanti studenti. Per capire quali sono le lauree più richieste nel mondo del lavoro e sapere orientativamente cosa aspettarci una volta conquistato il titolo di studio, ci viene in aiuto, che rappresenta uno strumento di orientamento importante per tanti diplomati che si accingono alla scelta del percorso universitario.Innanzitutto occorre precisare che i laureati godono diimportanti rispetto ai diplomati di scuola secondaria di secondo grado durante: nel 2018, il tasso di occupazione della fascia d’età 20-64 è pari al 78,7% tra i laureati, rispetto al 65,7% di chi è in possesso di un diploma.La diffusa convinzione che leè sempre più confermata dai dati. Tra i laureati magistrali biennali sono soprattutto i laureati di ingegneria, dei gruppi scientifico e chimico-farmaceutico che: rispettivamente 1.762, 1.675 e 1.595 euro mensili netti. Tra i magistrali a ciclo unico le retribuzioni più elevate sono percepite dai laureati del gruppo medico (2.007 euro).Fanno più fatica a trovare lavoro hanno fatto invece gli studenti laureati in materie umanistiche (la media occupazionale di chi ha conseguito una laurea in ambito giuridico, letterario, geo-biologico e psicologico è al di sotto dell’80%).Chi ha lavorato durante gli studi e/o trascorso un periodo all’estero pare abbia. Infatti le opportunità di impiego, precisa Almalaurea, aumentano rispettivamente del 5% nel caso degli studi all’estero e del 14,3% nel caso degli stage quando queste esperienze vengono svolte dallo studente durante i primi anni di università