Qs World University Ranking: l'Italia migliora, Politecnico di Milano miglior ateneo

Le università italiane in classifica

La top 10 italiana

La top 10 globale

Come ogni anno arriva puntuale lala classifica universitaria globale più consultata al mondo, pubblicata dagli analisti di QS Quacquarelli Symonds. Alla base una ricerca rigorosa che include le opinioni di 102,662 docenti, accademici e ricercatori e di 51,649 manager e direttori delle risorse umane ma anche l'analisi di 18.530.368 pubblicazioni scientifiche, e di 138.397. 765 citazioni. Anche questìanno, come accaduto negli otto precedenti,a seguire la Stanford University (seconda) e Harvard (terza). E le italiane? Scopri i migliori atenei che sono riusciti ad entrare in questa prestigiosa classifica!Con 36 università classificate,è il settimo paese più rappresentato al mondo in questa edizione del Qs World University Rankings e il terzo dell'Unione Europea, dopo il Regno Unito (86) e la Germania (45) e prima di Francia (28) e Spagna (26). Per sedici università italiane la posizione è invariata rispetto allo scorso anno;tre scendono ecome l'Università Vita-Salute San Raffaele che debutta al 392mo posto, poi la Libera Università di Bolzano (601-650), l'Università della Calabria e l'Università Politecnica delle Marche (801-1000). Da segnalare che, per i cambiamenti nei criteri di inclusione, sono fuori classifica la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa (l'anno scorso al secondo posto tra gli atenei italiani) e la Scuola Normale di Pisa (quinto posto lo scorso anno).L'Università di Trento si piazza al decimo posto tra le migliori università italiane, e sale di 37 posizioni in quella globale. Il punteggio totale è di 27.9.così come l'internalizzazione dell'atenteo.nella classifica del Qs World University è l'Università San Raffaele di Milano. Il punteggio raggiunto è di 28.4. L'università è la prima in Italia e la trentasettesima al mondo nell'indicatore Faculty/Student che misura la proporzione tra docenti e studenti.L'Università di Napoli Federico IIe classificandosi al 424mo a livello globale. Il punteggio totale è di 28.4. Bene le citazioni accademiche e la reputazione dell'ateneo.L'Università di Pisanel parziale ranking italiano rispetto all'anno scorso. I punti ottenuti sono 28.7; bene, soprattutto, per le citazioni accademiche e la reputazione dell'ateneo.Il Politecnico di Torinoe ora occupa il 308mo posto. Il punteggio totale è di 33.5 con eccellenti prestazioni nelle citazioni accademiche e l'occupazione degli studenti al termine del percorso degli studi.L'Università di Milano si posiziona alcon punteggio di 34.2. Buone le prestazioni nelle classifiche parziali in particolare per la reputazione accademica e le citazioni.L'Università di Padova si piazza al quarto posto nella classifica italiana con 40.6 punti. Bene le prestazioni per la reputazione accademica e le citazioni,La Sapienza - Università di Roma scala ben trentadue posizioni econquistando il 171mo posto. Lo score totale è di 46.1 con ottime prestazioni per la reputazione accademica e le citazioni. Bene anche nella graduatoria parziale del tasso di occupazione degli studenti dopo la fine degli studi.L'Università di Bologna sale al 160mo posto,Lo score totale è di 48.2 con una buona prestazione in tutte le classifiche parziali in particolare in quella della reputazione accademica.Il Politecnico di MilanoPrestazioni sempre in ascesa per l'università meneghina: dal 241esimo posto del 2012 è arrivato al 137esimo della classifica globale. Ottimo il tasso di occupazione degli studenti, bene anche l'internalizzazione e la reputazione accademica.Decimo posto per l'University College London,Era al 4° posto nel 2012, ora è solo al decimo. Con un punteggio totale è di 92.9. Ottimi risultati per quanto riguarda l'internazionalizzazione e la reputazione accademica, meno per le citazioni.Nono posto per l'Università di Chicago con 93.4. punti.meno per l'internazionalizzazione della facoltà. Un posto in più rispetto all'anno scorso (si era classificata al decimo).Ottavo posto per un'altra università londinese che vince il derby con l'Ucl. Il punteggio totale è di 93.6 con un posto guadagnato rispetto all'anno scorso.tra i migliori al mondo.Settimo posto per l'Università di Cambridge che perde la sfida con Oxford: con un punteggio totale di 94.3. Ottima prestazione per la reputazione accademica e l'internazionalizzazione così come per l'occupazione degli studenti.Sesto posto per l'istituto tecnologico svizzero che95 punti totali con un miglioramento costante negli ultimi anni: 10° posto nel 2018, quattro posizioni in più oggi. Ottima l'internazionalizzazione dell'ateneo così come la reputazione accademica. L'ETH è l'unico ateneo né inglese né americano nella top ten.nel Qs World Rankings (al contrario, invece, nel ranking Cwur). Il punteggio totale è di 96.7. Una posizione in meno per l'ateneo inglese che si conferma per quest'anno il miglior in Europa. Prestazioni massime per reputazione accademica e tasso di occupazione degli studenti.Quarto posto per la Caltech, miglioramento rispetto all'anno scorso, ma non basta per ottenere il podio. L'univesità californianaIl punteggio totale è 97.Gradino più basso del podio per Harvard che ottiene il terzo posto con 97.9 punti.L'Università di Stanford si confermacon 98.4. Ottime prestazioni per quanto riguarda la reputazione accademica e l'occupazione degli studenti.Il Mit vince la classifica anche per quest'annoPrestazioni massime per reputazioni accademiche e internazionalizzazione.