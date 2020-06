Università: basterà l'autocertificazione per la no tax area

Autocertificazione dello studente per la no tax area

Rientro in aula previsto per settembre

Aiuti anche ai ricercatori italiani per il rientro in patria

Quale futuro perdopo l'emergenza. Il ministroè alle prese con i provvedimenti per mitigare gli effetti disastrosi dello tsunami socio-economico che si è abbattuto sull'Italia e non solo negli ultimi tre mesi. Il timore, abbastanza concreto, è quello di un crollo di nuovi iscritti.In un’intervista rilasciata al quotidiano ‘La Repubblica’, Manfredi annuncia che, tra le misure del decreto Rilancio,. La no tax area passerà quindi da 13.000 euro lordi. L'area di sconto sarà compresa tra 20.000 e 30.000 euro (prima erano previste quattro fasce tra i 15.000 e i 30.000 euro).Come si farà, in concreto, per innalzare la? La situazione economica attuale non sarà accertabile con i tempi e gli strumenti dell’Isee, pertanto sarà utilizzataper dichiarare che, nei tre mesi di emergenza, uno dei genitori ha perso il posto di lavoro o si sono ridotte le entrate delle attività familiari. Di fronte a queste dichiarazioni, lo studente potrà essere collocato nella casella "no tax" o in quella "area scontata".è prevista la riapertura degli atenei con appositi modelli organizzativi e orari volti a garantire il rispetto del distanziamento sociale. Molti però quelli che potrebbero anche decidere di affrontare il nuovo anno con lalezioni online alternate a lezioni in presenza, stesso concetto per gli esami. Insomma, ogni ateneo farà la sua scelta in modo autonomo., non c'è una regola generale da seguire per tutti. L'importante, ovviamente, èdi ragazzi e docenti.In un’altra intervista, rilasciata questa volta al ‘Corriere dell'Università’, il Ministro Manfredi promette interventi massicci per evitare l'annosagiovani promettenti ricercatori che, principalmente per motivi economici, si spostano all’estero lasciando vuoti posti preziosi per lo sviluppo scientifico italiano. Il Ministero intende intervenireper il rientro dei ricercatori: "Stiamo valutando – afferma il Ministro – la possibilità di dare un incentivo per la chiamata di studenti e di docenti che vengono dall’estero anche eventualmente con un bonus legato a progetti di ricerca o a delle attività complementari, stiamo valutando come fare perché uno degli obiettivi è proprio quello di favorire il rientro dall’estero".