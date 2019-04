SUM#03: il 6 Aprile l'evento per immaginare insieme un futuro migliore

Sei indeciso su cosa fare al termine degli studi? Il futuro ti spaventa. Allora segnati la data del 6 Aprile. A Ivrea, infatti,in provincia di Torino, si svolgerà la terza edizione di SUM, l’evento organizzato dall’Associazione Gianroberto Casaleggio per dibattere sul Futuro. Nelle nostre scuole spesso si studia tanto il passato, e ovviamente va benissimo. Però ogni tanto sarebbe utile capire come sta cambiando il mondo anche per poter scegliere strade in linea con i tempi dopo il diploma o dopo la laurea. SUM#03 – Capire il Futuro, come nelle passate edizioni, verrà ospitato dall’Officina H di Ivrea, ex sede Olivetti, in cui Gianroberto Casaleggio cominciò a lavorare come progettista di sistemi operativi e dove è anche nato il primo computer della storia.



Durante l'evento, ricco di spunti e dibattiti,parlerà del futuro della formazione e degli studenti, protagonisti della grande sfida che li porterà. Si potrà seguire l'evento in diretta sulla pagina Facebook dedicata oppure direttamente in presenza.L’evento, nato su iniziativa dell', organizzazione non profit, e sarà aperto al pubblico dalle ore 9:00 alle ore 19:00. L’ingresso è gratuito con registrazione obbligatoria fino a esaurimento posti sul sito www.gianrobertocasaleggio.com Tra gli argomenti dibattuti, il futuro del lavoro e della formazione, ma anche della cultura, dello sport, della sicurezza ma anche, ovviamente, il ruolo del digitale nelle nostre città e in una realtà in continua evoluzione: dalla tecnologia, dale delle varie implicazioni dell’, dala quello delleDurante la giornata, sul palco disi alternerannoche parleranno di futuro declinandolo attraverso ogni campo del sapere., nazionali e internazionali, il premio Pulitzer Jared Diamond, Massimo Fini, il premio Turing Silvio Micali, Marco Travaglio,, Franco Bernabè, Marc Luyckx Ghisi, Marja Matinmikko Blue, Patrick Ehlen,, Derrick De Kerckhove e. A tenere le redini della giornata sarà una squadra di moderatori composta dai giornalisti Barbara Carfagna, Luisella Costamagna, Sabrina Scampini, Alessandro Giuli, Roberto Bernabò, Giampaolo Colletti, Francesco Cancellato e, come accennato, Daniele Grassucci. A rappresentare, come sempre, gli studenti italiani che attraverso Skuola.net studiano, si informano e crescono.