I giovani e il futuro: scopri l'evento dedicato all'orientamento

L'importanza di fare orientamento ai giovani

L'iniziativa 'Onore al Merito'

Gli ospiti dell'evento

Si terràmercoledì 11 Settembre 2019, presso l’Aula Magna dell’, l’eventoorganizzato da– Associazione Orientatori Italiani, in collaborazione con la scuola di preparazione Nissolino Corsi. L'iniziativa - alla sua prima edizione – vuole porre l’accento sull’importanza dell’orientamento dei giovani alla carriera militare.“L’iniziativa è il risultato di un percorso di ricerca fatto insieme alla Scuola di preparazione Nissolino Corsi” - dichiara il“Questo lavoro congiunto trae le mosse dall’I dati emersi dell’Osservatorio ci hanno mostrato che molti giovani vorrebbero avviarsi ad una carriera nelle Forze Armate o nelle Forze di Polizia, ma che ine, soprattutto, quali sono le reali prospettive di studio e lavoro offerte”.Focus centrale dell’evento “I GIOVANI E IL FUTURO. Presentazione dei dati dell’Osservatorio sulle professioni in divisa 2019 e premiazione del concorso Onore al Merito” sarà, dunque,con particolare attenzione per coloro che frequentano gli ultimi anni delle scuole secondarie di secondo grado, congiunto alle opportunità di carriera in divisa.future è un ‘dovere’, ma lo è ancor di più incentivare i più meritevoli, quelli che si distinguono non solo per la passione ma anche, e soprattutto, per l’impegno” – dichiara“Per questo motivo, avvalendoci della collaborazione con AssOrienta, nei mesi scorsi abbiamomettendo in palioper un Percorso di Studio Superiore della durata di un anno presso la nostra Scuola. Il concorso ha riscosso notevole successo tra ragazzi e ragazze e la partecipazione è stata ragguardevole. È stato un segnale positivo che ha confermato il– confermato anche dai dati dell’Osservatorio sulle professioni in divisa - sarà uno dei punti cardine dell’evento che si terrà a Romamanifestazione che culminerà con la premiazione dei vincitori del concorso Onore al Merito e con la testimonianza esemplare del Generale Raffaele Modica, Generale dell’Arma dei Carabinieri alla Direzione Distrettuale Antimafia.Tra glidell’evento “I GIOVANI E IL FUTURO. Presentazione dei dati dell’Osservatorio sulle professioni in divisa 2019 e premiazione del concorso Onore al Merito”, oltre al già citatospiccano i nomi dell’Deputata della Repubblica Italiana e dell’ex Vice Questore della Polizia di Stato presso la Criminalpol di Roma. Assieme a loro,CEO di Skuola.net, che ha collaborato con gli organizzatori dell’evento per l’Osservatorio sulle professioni in divisa. A fare gli onori di casa, assieme alci sarà ilRettore dell’Università Telematica Niccolò Cusano.