Ansia da primo giorno di università: le tecniche per rilassarsi

Ansia da primo giorno di università: come evitare lo stress



Respira

Prenditi 5 minuti per respirare lentamente, chiudi gli occhi e non pensare a nulla. Immagina di essere il un posto che ti piace, circondato da gente che ti vuole bene, questo ti aiuterà a sentire meno pressione e ad essere più rilassato durante il primo giorno.



Concentrati

E’ davvero importante non lasciarsi distrarre da pensieri inutili durante le spiegazioni dei professori. Eliminare le possibili distrazioni significa infatti avere una maggiore concentrazione da poter sfruttare a lezione e, inoltre, avere dei buoni appunti sottomano aiuta sicuramente a ridurre al minimo le preoccupazioni.



Allontana i pensieri negativi

Molte volte l’ansia è causata dal preoccuparsi eccessivamente di pensieri e sensazioni negative,

spesso anche molto piccole. Non fasciarti la testa prima di essertela rotta e, quando senti di stare rimurginando troppo, scegli con consapevolezza di fermarti e di distrarti con qualcosa di piacevole.

Prendi ogni cosa come viene e cerca di gestirla con la massima serenità. La negatività alimenta sé stessa, think positive!



Sii ottimista

Concentrarsi sul lato positivo delle cose aiuta enormemente a gestire ansie e preoccupazioni. L’ottimismo e la fiducia nei propri mezzi sono molte volte la chiave per superare le difficoltà che si incontrano. Adottare un atteggiamento propositivo non può che ridurre notevolmente l’ansia.



Batti la timidezza

Riuscire a farsi nuove amicizie tra i colleghi di corso renderà sicuramente meno pesante e a tratti divertente la vita universitaria. Farsi una chiacchierata tra le varie ore di lezione non può che giovare. D’altra parte, è meglio affrontare questa nuova vita in compagnia piuttosto che da soli! “Mal comune, mezzo gaudio” dicevano i Latini.



Nessuna paura

La timidezza è un’altra emozione che va messa da parte insieme all’ansia. Se non capisci qualcosa di quello che il professore sta spiegando, segui la regola più importante: no panic!

Non avere paura di chiedere ai tuoi colleghi o al professore stesso, durante la lezione o fissando un appuntamento con lui.



Mangia (sano)

Se ti senti scoraggiato, ricorda che puoi sempre rifugiarti nel cibo (senza esagerare ovviamente). Ti aiuterà a staccare dal ritmo incessante delle lezioni e a goderti qualche minuto di meritato riposo tra un’ora e l’altra. Assumere degli zuccheri può sicuramente aiutarti a sentirti più fresco e pieno di energie.



Organizza la mente

Tenere ordinata la mente aiuta a mantenere il controllo sulla situazione. Pensa quello che devi fare oggi e concentrati su quello. Non caricarti di troppo peso, non farà altro che alimentare la tua paura di fallire.



Divertiti Forse la cosa più importante, divertirsi! Fa che questa nuova avventura sia un’occasione da sfruttare e non una di cui lamentarsi, d’altronde questi sono gli anni più belli. Sii fiero di te stesso e delle tue scelte e cerca di affrontare tutto con il sorriso.



Ci siamo! Per tante matricole è finalmente giunto il momento tanto atteso e temuto: l'inizio dellelezioni all'Università. Non farsi prendere dal panico e dalla paura è fondamentale per iniziare ilnuovo anno in tranquillità. Ecco quindi i nostri consigli per aiutarvi a gestire l'ansia da primo giornoe trasformarla in pura energia!