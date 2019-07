Open Day 2019 Roma Tre: tutte le informazioni sull'appuntamento

Open Day 2019 Roma Tre: come funziona?

Perché scegliere Roma Tre?

Siete ancora indecisi sulda intraprendere dopo aver finito la Maturità ? Allora è tempo per voi di rimboccarvi le maniche e iniziare a farvi un'idea su cosa vi aspetterà da settembre in poi. Il modo migliore per farlo sarà, dalle ore 9.00 alle ore 14.00, in via Ostiense n. 159 perché in questa occasioneper l’iniziativa “”. Un appuntamento dedicato interamente alle future matricole e che ogni anno coinvolge più di 2000 giovani. Ma scopriamo meglio di cosa si tratta.A partire dalledell'la terza Università di Roma sarà invasa da giovani aspiranti matricole che si troveranno davanti un esercito di docenti, personale e studenti pronti ad accoglierli neglinei quali verranno illustrati i, magistrale e a ciclo unico, idi ricerca e iche compongono l’offerta formativa dei: Architettura, Economia, Economia Aziendale, Filosofia Comunicazione e Spettacolo, Giurisprudenza, Ingegneria, Lingue Letterature e Culture Straniere, Matematica e Fisica, Scienze, Scienze della Formazione, Scienze Politiche, Studi Umanistici.Nel corso della mattinata verranno inoltre presentateper la cultura e il tempo libero che completano la formazione offerta da Roma Tre. Tra queste spiccano in particolare ladella terza Università di Roma è senza dubbio daquando si è nella fase di selezione dell'Ateneo in cui si intendono spendere i prossimi anni. La formazione è inoltre; l’apertura, attraverso il programmae numerosi titoli doppi o congiunti; una presenza importante nella ricerca scientifica internazionale e ilin particolare, quali: Giurisprudenza, Ingegneria, Matematica e Fisica, Scienze.Per il prossimo anno accademico Roma Tre presenta anche: il programma, con il quale l’Ateneo proietta i suoi studenti nel mondo del lavoro e, il nuovo incubatore di startup di Roma Tre, con il quale lo studente si fa imprenditore.