Università, da settembre per seguire una lezione servirà un'app

Prenotazioni con le app, le università si organizzano

Prenotazioni con le app, ecco come funziona

Le università si preparano al ritorno in aula previsto per. Aule piene a metà per garantire il distanziamento, lezioni a numero chiuso, il tutto con la mascherina. Soltanto a queste condizioni nelle università italiane riprenderanno le lezione in presenza. Non è finita qui perché ci saranno anche le, chi non riuscirà ad avere il posto seguirà da casa.Le nuove modalità del funzionamento degli atenei in epoca Covid-19 sono già state approvate dal. Ogni giorno le aule vannoe andrà sempre garantito il. Le mascherine saranno obbligatorie per tutti e ogni studente dovrà scaricare, nel caso in cui non si dovesse rientrare verranno comunque messe a disposizione per tutti gli iscritti da remoto. Le prime sarebbero già state realizzate: a Cagliari, ad esempio, si chiama, a Padovache è utilizzata anche in altre atenei italiani (come ad esempio a Bergamo e a Salerno)Con, ad esempio, gli atenei riescono a gestire tutto il sistema di prenotazione delle aule, laboratori e sale decentralizzando il lavoro tra i diversi Dipartimenti/Scuole, al fine di poter gestire le prenotazioni degli eventi nelle aule storicamente utilizzate dalle diverse aree. EasyRoom è stato sviluppato proprio con lo scopo di agevolare il personale amministrativo responsabile della gestione degli spazi nell’attività di pianificazione e amministrazione del loro utilizzo: il software, infatti, prevede diversi livelli di competenza e permette l’inserimento di referenti specifici che hanno il compito di approvare o meno le richieste da parte dei richiedenti interni e del personale esterno. A Cesena, invece, è stata presentata, dopo Ferragosto,che, nel caso si superi la capienza disponibile, organizza turni settimanali per consentire a tutti gli studenti di partecipare almeno ad una parte delle lezioni in presenza. Anche altri atenei, come quello di Catania o a Milano, si sono già organizzati con le applicazioni per una migliore gestione del flusso di studenti nelle proprie strutture.