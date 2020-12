X Factor 2020, il vincitore e l'addio di Cattelan: cosa è successo nell'ultima puntata

X Factor 2020: chi è il vincitore?

Alessandro Cattelan e l’addio a X Factor

Fonte foto: Twitter Siamo a dicembre inoltrato, e come è noto, tutti i programmi tv iniziati in autunno stanno giungendo alla loro naturale conclusione:In una serata ricca disono state molte lescopriamo insieme cos’è successo.ce l’ha fatta,Insolita perché la finale, che negli scorsi anni si è svolta al Mediolanum Forum di Assago, quest’anno non è potuta andare in scena in pompa magna,Dunque la, di Bellante per la precisione, vittoria che le ha dato accesso ad un contratto discografico con Sony Music Italia. Elisa, questo il nome sotto lo pseudonimo Casadilego,, arrivati secondi,, posizionatosi al terzo posto,Ma subito prima che Cattelan proclamasse Casadilego quattordicesima vincitrice di X Factor, è stato proprio il presentatore a lanciare una bomba all’interno del palazzetto semivuoto:. Dunque a settembre 2021, quando ricomincerà il programma,. Un duro colpo per i moltissimi telespettatori, ormai affezionati alpresentatore di uno dei talent più famosi di sempre. Cattelan si è quindi preso un momento, prima di celebrare il vincitore,: “Questa è stata la mia ultima puntata di X Factor. Questi ultimi 10 anni sono stati un viaggio molto bello. Sapendo che questa sarebbe stata la mia ultima puntata, quest’ultima settimana è stata strana: i giorni erano pagine di un libro bellissimo che stava arrivando alla fine e che sono contento di aver finito. - E ha concluso - Mi sono reso conto che non sto solo lasciando un programma, ma che sta finendo un’epoca, un pezzo della mia vita. Se avete seguito X Factor dall’inizio, probabilmente è finito un pezzo della vostra vita anche per voi. Ora si volta pagina.”