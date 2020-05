Tredici - 13 Reason Why 4: cosa sappiamo sulla stagione finale

Tredici 4: dal 5 giugno disponibile su Netflix

Fonte: 13 Reasons Why via FacebookTratta dall’omonimo romanzo di Jay Asher, la serieritorna su Netflix con la. Nata per raccontare i tredici motivi che hanno spinto l’adolescentea togliersi la vita, la serie ha affrontato nella sua evoluzione temi molto delicati come il suicidio, la violenza sessuale, l’omofobia e il bullismo.Nelle ultime ore il colosso di streaming ha annunciato, con un video molto speciale, la fine delle riprese e la data di uscita. Ecco tutti i dettagli.Il gigante di streamingha annunciato la quarta e ultima stagione di “” (in italiano Tredici) con un video d’addio in cui è possibile vedere come sono finite le riprese dalla serie. La stagione conclusiva, composta da, la cui uscita è prevista per il, seguirà gli studenti della Liberty High School mentre si preparano per il diploma. Tuttavia Netflix ci avverte che i protagonisti, prima di dirsi addio, dovranno mantenere une prendere scelte strazianti che potrebbero cambiare la loro vita per sempre. Ecco ilche è stato diffuso sui social per annunciare l’arrivo della nuova stagione.. La terza stagione di Tredici si è conclusa con la risposta al grande mistero legato alla morte di. L’assassino si è rivelato essere, ma ancheviene accusato dell'omicidio. Il vice Standall, il padre di Alex, rivela che Monty è stato ucciso in prigione e chiude il caso in modo che l'omicidio possa essere associato ad un morto e non a suo figlio. Clay e l'intero gruppo aiutano a nascondere ciò che è stato fatto da Alex ma nella scena finaleche Clay, Tony e Tyler avevano nascosto nel fiume. Questo grande segreto probabilmente tormenterà tutti e potrebbero esserci dei flashback dalla prigione.