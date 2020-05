AutocertifiCanzone: Lo Stato Sociale dedica una canzone all'autocertificazione

AutocertifiCanzone, Lo Stato Sociale: il video Youtube

AutocertifiCanzone: il testo

Dopo l’apparizione al concerto del primo maggio, la band bolognese,, è tornata a far parlare di sé con il nuovo brano dedicato a questo periodo di isolamento, “”. La instant song è un viaggio immaginario per scappare dalle mura domestiche e dove per dare un bacio basta andare nel “”.Se non l’hai ancora ascoltata, ecco il video e il testo!Dopo “Ma lo vuoi capire” die “Andrà tutto bene” con, anche Lo Stato Sociale ha trovato l’ispirazione per comporre nuova musica in questo periodo di isolamento da Covid-19. Nel video diffuso si vedono i volti della band in videochiamata e un icona con la scritta "". Solo quest'ultima non ha il muto. Ecco il video.Il brano della band bolognese si intitola “” e racconta unal di là delle mura domestiche. Il supermercato, uno dei luoghi più frequentati in questi mesi, diventa proprio il punto di incontro per le persone care. Il paradosso? Anche qui c’è un. Ecco il testo.Un giorno pesto, un giorno raffreddoreUn giorno ospedale, un giorno aspirinaUn giorno stiamo soli, un giorno sudami addossoUn giorno saliva, un giorno amuchinaUn giorno ce la faremo, un giorno fine del mondoUn giorno stai a letto, un giorno vieni anche tuUn giorno non so più se oggi è domenicaUn giorno baciami e poi non pensarci piùDammi un appuntamento, anche se è vietatoAl reparto sanitario di un supermercatoSoli nel corridoio per un bacio rubatoPer ricordarci che il mondo non è ancora finitoE finiranno tutti i giga del mondoE ci toccherà rinascere miglioriE avremo così tante cose da fareChe la vita tornerà a sembrarci troppo breveSei sempre stata il posto in cui tornareAlla fine di ogni lungo coprifuocoPartiranno ancora i treni per il marePercorreremo tutto, sì, ma come un giocoDammi un appuntamento, anche se è vietatoAl reparto sanitario di un supermercatoSoli nel corridoio per un bacio rubatoPer ricordarci che il mondo non è ancora finitoNon sarà la fine e ne usciremo beneE se sarà la fine, ne usciremo insiemeE non sarà la fine e ne usciremo beneE se sarà la fine, ne usciremo insiemeE ne usciremo beneDammi un appuntamento, anche se è vietatoAl reparto sanitario di un supermercatoSoli nel corridoio per un bacio rubatoPer ricordarci che il mondo non è ancora finitoDammi un appuntamento, anche se è vietatoAl reparto sanitario di un supermercatoSoli nel corridoio per un bacio rubatoPer ricordarci che il mondo non è ancora finito