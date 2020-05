Amici speciali: quando inizia, come vederlo e chi ci sarà

Amici Speciali: quando e come vedere la prima puntata

Amici Speciali: i circuiti e i big in gara

Amici Speciali: chi giudicherà le esibizioni

Fonte: Amici di Maria Filippi via Facebookcausata dal Covid-19 ha avuto conseguenze anche sullaNon pochi, infatti, i programmi che sono stati sospesi o che si sono visti costretti a posticipare la messa in onda. È il caso della scuola di Maria De Filippi che, dopo il consueto serale terminato qualche settimana fa, ha dovuto riprogrammareper dare vita a un nuovo show,Si tratta di una maratona benefica pensata conper sostenere l’Italia colpita dal Coronavirus. Ecco tutti i dettagli.torna nelle case degli italiani per sostenere il Paese colpito dal Coronavirus. La prima puntata, delle quattro previste, andrà in ondasu Canale 5 e in streaming sui siti dedicati,. Qui è possibile anche vedere contenuti esclusivi del nuovo show: interviste, video e notizie legate ai protagonisti del nuovo programma ideato dalla De Filippi.Lo spin-off dinon sarà una semplice competizione tra iche hanno fatto la storia del programma: Maria De Filippi con Tim ha pensato di devolvere in beneficenza il montepremi per aiutare l’Italia colpita dall’emergenza sanitaria da Covid-19. Quali saranno le dinamiche della sfida? Sette cantanti e cinque ballerini, suddivisi in, si sfideranno per decretare il vincitore del nuovo show prodotto da Fascino Pgt. In gara i cantanti, arrivata seconda nell’edizione 2019,, vincitore di Amici 2018,, vincitore di Amici 2019,, vincitrice dell’ edizione appena conclusa,, giudice e vincitore di Amici 2015, il rapper, vincitore di X Factor 2013. I ballerini, invece, sono ex concorrenti e attuali professionisti della Scuola:Malgrado l’assenza del pubblico a causa dell’attuale emergenza sanitaria, in studio per giudicare le esibizioni deici sarà una giuria composta da quattro membri: l’étoile, lo showmane due compagni di Maria in. La padrona di casa, Maria De Filippi, sarà affiancata nel corso delle puntate anche da tre speaker radiofoniche di altrettanti network:per RDS,per RTL eper Radio Italia.