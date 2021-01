A Skuola con... Teknoyd - #ConfessionIsland Live 19 gennaio ore 15.00

Teknoyd, ospite della nuova puntata di #ConfessionIsland

#ConfessionIsland: l’immancabile duo alla conduzione

È quasi tutto pronto per ladel nostro formata confessarsi con la grande community dellasarà, uno degli youtuber più seguiti sul web, che ha raggiunto il successo grazie ai suoi. L’appuntamento è fissato per lee la puntata andrà in onda, come sempre, su tutti i. Quello di domani è il secondo episiodio di un nuovo talk nel quale chiederemo a personaggi noti del web e dello spettacolo di confessarsi in live: appuntamento quindi da non perdere!Pronti a conoscere tutti i segreti diPubblica, è facilmente riconoscibile per i suoie l'origine del suo nickname deve esser ricercata in un cartone che guardava da adolescente. Di chi stiamo parlando? Ovviamente di, alias, il nuovo ospite della puntata del formatfissata per martedìsu tutti i nostri profili social. Durante laavremo modo di chiacchierare coned entrare nel suo fantastico mondo fatto di live su. Dopo aver rotto il ghiaccio per metterlo a proprio agio non mancherà l’occasione per conoscerlo meglio. In che modo? Ci faremo dadella nostra community per chiedergli tutte le curiosità su di lui che sul web non hanno mai trovato risposta. Nell’ultima parte della live, infine, lo metteremo alla prova con un gioco social creato ad hoc. Curioso di sapere di cosa si tratta? Non perdere la puntata di domani allora!Come nelle scorse puntate, ad accoglieresaranno due ragazzi ben noti agli affezionati di Skuola.net: stiamo parlando di, volto di Skuola.net su Youtube, e lo scrittore e blogger. Saranno proprio loro ad avere l’onere e l’onore di introdurre l’ospite a tutti gli studenti che seguiranno la live all’interno di questo nuovo format made in Skuola.net:. Non resta che appuntarsi la data e l’orario dell'appuntamento social:! La puntata andrà in onda, come sempre, sul sito della, sul profiloe sul canaledi Skuola.net.