A Skuola con...Daniele Di Benedetti - #ConfessionIsland Live 15 dicembre ore 15.00

#ConfessionIsland, il nuovo format di Skuola.net

#ConfessionIsland: un frizzante duo alla conduzione

Tutto è ormai pronto per dare il benvenuto sui nostri schermi afamosoche torna a trovarci e con il quale avremo il piacere di chiacchierare all’interno del nuovo format di Skuola:Martedìandrà quindi in onda su tutti i canali social di Skuola.net il primo episodio di unnel quale chiederemo a personaggi noti del web e dello spettacolo di confessarsi in live: appuntamento da non perdere!“Esperto di Marketing On-Line, Public Speaker Internazionale, Risvegliatore e Spara Banalità ad Alte Prestazioni”, così si presenta Daniele Di Benedetti a chi non lo conosce, e proprio lui sarà il primo ospite dinuovo format di Skuola.net che partirà domani 15 dicembre alle ore 15.00 su tutti i nostri profili social. Durante la live avremo modo di chiacchierare con Daniele, e tramitecercheremo di rompere il ghiaccio per metterlo a suo agio in modo da conoscerlo meglio. Successivamente noi di Skuola.net ci faremo, come spesso accade, portavoci della nostra community per chiedere a Daniele Di Benedettiche non hanno mai trovato risposta. Non mancheranno poi domande, essendo lui un risvegliatore, ovvero una figura che ha lo scopo di risvegliare le persone mettendole in contatto con le loro essenze, legate alsoprattutto in vista delle feste natalizie così vicine.Come essere positivi nonostante la pandemia? A queste e altre domande il nostro ospite darà utilissime risposte, chi meglio di lui?! Infine lo metteremo alla prova con un gioco social creato ad hoc: capiremo seavendo all’attivo diversi romanzi di successo, gli tornerà utile perCurioso di scoprirlo? Non ti resta che seguire la puntata della Skuola Tv di domani!Questo nuovo format sarà portato avanti da due ragazzi ben noti agli affezionati di Skuola.net: stiamo parlando diQuesti due baldi giovani avranno quindi l’onere e l’onore di introdurre Daniele Di Benedetti e tutti gli studenti che seguiranno la live all’interno di questo nuovo format made in Skuola.net:Quindi vi diamo appuntamento ilper seguire in diretta quella che si preannuncia una scoppiettante puntata!