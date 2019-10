Star Wars, The Rise of Skywalker: ecco il trailer finale

Star Wars, il trailer di The Rise of Skywalker: le cose che devi notare

Nel trailer finale rilasciato proprio dal profilo Youtube di Star Wars, si vede uno sfondo ghiacciato spiccare dietro a quello che ha molte chance di essere il trono di Palpatine. A conferma di questa ipotesi come sottofondo sentiamo una voce imponente pronunciare questa frase “Ho atteso a lungo. E ora essere venuti insieme sarà la vostra rovina”. Nelle scene successive si nota una testa formata da cavi e luci parlare a Ray. Che Palpatine abbia preso nuove sembianze?



Altro indizio quello che vede riunito un gruppo consistente di persone che potrebbero identificarsi con la resistenza. Nell'ultimo capitolo della saga le forze si erano molto ridotte ma nel trailer sentiamo dire a Poe: “Non siamo soli. La brava gente combatterà se la guidiamo“. Che si sia riformato un gruppo coeso e determinato?



Nella scena che vede protagonista C3PO si evidenzia il nuovo personaggio reso noto settimane fa Babu Frik, che lavora con i meccanismi del robot. Quando però quest'ultimo si guarda intorno e Poe gli chiede cosa stia facendo gli risponde C3PO risponde “Do un’ultima occhiata, signore, ai miei amici“. Si tratta di un addio o un arrivederci?

La saga iniziata ben 42 anni fa sta per concludersi.. Nel trailer finale ufficiale del film, si legge “La saga volge al termine ma la storia vivrà per sempre“. Non poteva esserci frase più azzeccata per questa storia che ha segnato un’epoca non solo nel mondo cinematografico, ma anche nel cuore di tutti noi. Se non riuscite proprio ad aspettare dicembre per sapere qualcosa in più, ecco gli elementi più significativi che ci danno un’idea più precisa sull’ultimo capitolo della saga.