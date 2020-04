Il Signore degli anelli e le grandi saghe in onda in Tv: la programmazione

Le saghe trasmesse da Mediaset in quarantena

Fonte foto: FlickrCon il lockdown che ormai, le reti televisive hanno adattato la loro programmazione per fornire a quanti più spettatori possibili un’offerta varia e adatta a tutte le fasce d’età, soprattutto ai più, che non potendo uscire la sera, non è strano che si ritrovino a guardare la tv molte serate a settimana.E se nelle ultime settimane abbiamo assistito, ecco che Mediaset ci riprova proponendo anche altre saghe. Scopriamo insieme quali.Sono moltissime le saghe che la cara Mediaset sta ritirando fuori per intrattenere i suoi spettatori, dai, che sta andando in onda in prima serata il giovedì su Canale5, e che giovedì prossimo vedrà trasmesso il suo quarto capitolo,, fino ad arrivare a, trasmesso da Italia1, e che mercoledì manderà in onda. Ma non è tutto, Mediaset infatti ha altre frecce al suo arco: scopriamo quali.Lunedì inizierà su Canale5 la maratona, che durerà per ben, ogni lunedì alle ore 21.40 della saga del, un film ormai cult, apripista per quanto riguarda il. Accanto a questa saga, su Italia1 sta andando in onda anche la saga di, che venerdì prossimo vedràandare in onda in prima serata,. Ma non finisce ancora qui!Infatti Il Signore degli Anelli e Twilight non saranno le uniche saghe trasmesse: con un, l’azienda televisiva fa sapere che sono iniziate le trattative per portare sui canali Mediaset siadella nuova saga legata a Harry Potter, ovvero, che non era ancora andato in onda, dopo aver trasmesso Animali Fantastici: Dove trovarli. Ma Mediaset si sarebbe attivata anche per far arrivare sui suoi schermi. Di seguito troverete il tweet completo in questione!